https://ria.ru/20230420/kapital-1866698460.html

Отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза

Отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза - РИА Новости, 20.04.2023

Отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза

Банк России оценил отток капитала из России в прошлом квартале в 21 миллиард долларов, что примерно на 40% меньше результата кварталом ранее и в 3,7 раза меньше РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:32

2023-04-20T17:32

2023-04-20T17:32

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Банк России оценил отток капитала из России в прошлом квартале в 21 миллиард долларов, что примерно на 40% меньше результата кварталом ранее и в 3,7 раза меньше в годовом выражении, следует из информационно-аналитического комментария регулятора. "В первом квартале 2023 года положительное сальдо финансового счета (исключая резервные активы) составило 21 миллиард долларов США", - говорится в документе. Отток существенно уменьшился по сравнению как с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 77 миллиардов долларов, так и с предыдущим кварталом - тогда он составлял 36 миллиардов долларов. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме сообщила, что ЦБ повысил оценку оттока капитала из России в прошлом году: положительное сальдо финансовых операций частного сектора теперь оценивается в 227 миллиардов долларов после февральской оценки в 217 миллиардов, при этом вывод денег из страны "по сомнительным основаниям" составил лишь 1 миллиард долларов.

https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866676206.html

https://ria.ru/20230419/dollar-1866477088.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)