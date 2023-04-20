https://ria.ru/20230420/kapital-1866698460.html
Отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза
Отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза - РИА Новости, 20.04.2023
Отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза
Банк России оценил отток капитала из России в прошлом квартале в 21 миллиард долларов, что примерно на 40% меньше результата кварталом ранее и в 3,7 раза меньше РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:32
2023-04-20T17:32
2023-04-20T17:32
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Банк России оценил отток капитала из России в прошлом квартале в 21 миллиард долларов, что примерно на 40% меньше результата кварталом ранее и в 3,7 раза меньше в годовом выражении, следует из информационно-аналитического комментария регулятора. "В первом квартале 2023 года положительное сальдо финансового счета (исключая резервные активы) составило 21 миллиард долларов США", - говорится в документе. Отток существенно уменьшился по сравнению как с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 77 миллиардов долларов, так и с предыдущим кварталом - тогда он составлял 36 миллиардов долларов. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме сообщила, что ЦБ повысил оценку оттока капитала из России в прошлом году: положительное сальдо финансовых операций частного сектора теперь оценивается в 227 миллиардов долларов после февральской оценки в 217 миллиардов, при этом вывод денег из страны "по сомнительным основаниям" составил лишь 1 миллиард долларов.
https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866676206.html
https://ria.ru/20230419/dollar-1866477088.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза
ЦБ: отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза, до 21 миллиарда долларов