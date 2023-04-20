Рейтинг@Mail.ru
Отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/kapital-1866698460.html
Отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза
Отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза - РИА Новости, 20.04.2023
Отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза
Банк России оценил отток капитала из России в прошлом квартале в 21 миллиард долларов, что примерно на 40% меньше результата кварталом ранее и в 3,7 раза меньше РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:32
2023-04-20T17:32
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Банк России оценил отток капитала из России в прошлом квартале в 21 миллиард долларов, что примерно на 40% меньше результата кварталом ранее и в 3,7 раза меньше в годовом выражении, следует из информационно-аналитического комментария регулятора. "В первом квартале 2023 года положительное сальдо финансового счета (исключая резервные активы) составило 21 миллиард долларов США", - говорится в документе. Отток существенно уменьшился по сравнению как с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 77 миллиардов долларов, так и с предыдущим кварталом - тогда он составлял 36 миллиардов долларов. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме сообщила, что ЦБ повысил оценку оттока капитала из России в прошлом году: положительное сальдо финансовых операций частного сектора теперь оценивается в 227 миллиардов долларов после февральской оценки в 217 миллиардов, при этом вывод денег из страны "по сомнительным основаниям" составил лишь 1 миллиард долларов.
https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866676206.html
https://ria.ru/20230419/dollar-1866477088.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fd26dde1329148d5758c4ea7f6e2094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза

ЦБ: отток капитала из России в первом квартале упал в 3,7 раза, до 21 миллиарда долларов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Банк России оценил отток капитала из России в прошлом квартале в 21 миллиард долларов, что примерно на 40% меньше результата кварталом ранее и в 3,7 раза меньше в годовом выражении, следует из информационно-аналитического комментария регулятора.
"В первом квартале 2023 года положительное сальдо финансового счета (исключая резервные активы) составило 21 миллиард долларов США", - говорится в документе.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Санкции не смогут разрушить экономику России, считает эксперт
Вчера, 16:39
Отток существенно уменьшился по сравнению как с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 77 миллиардов долларов, так и с предыдущим кварталом - тогда он составлял 36 миллиардов долларов.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме сообщила, что ЦБ повысил оценку оттока капитала из России в прошлом году: положительное сальдо финансовых операций частного сектора теперь оценивается в 227 миллиардов долларов после февральской оценки в 217 миллиардов, при этом вывод денег из страны "по сомнительным основаниям" составил лишь 1 миллиард долларов.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Процесс дедолларизации запущен, заявили в МИД
19 апреля, 22:05
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала