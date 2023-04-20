https://ria.ru/20230420/iphone-1866502814.html

Ослабление рубля не отразилось на стоимости iPhone, показало исследование

Ослабление рубля не отразилось на стоимости iPhone, показало исследование - РИА Новости, 20.04.2023

Ослабление рубля не отразилось на стоимости iPhone, показало исследование

Стоимость iPhone и других смартфонов в России практически не изменилась на фоне ослабления рубля, при этом холодильники и посудомоечные машины в первом квартале РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T04:20

2023-04-20T04:20

2023-04-20T04:22

экономика

технологии

apple

samsung

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Стоимость iPhone и других смартфонов в России практически не изменилась на фоне ослабления рубля, при этом холодильники и посудомоечные машины в первом квартале даже подешевели, говорится в исследовании интернет-сервиса сравнения цен Price.ru, подготовленном для РИА Новости. Курс доллара к рублю 7 апреля поднялся до максимума за год, достигнув 83,5 рубля. "Цены на большинство категорий бытовой техники и электроники на фоне ослабления рубля не изменились. … Практически не изменились цены на смартфоны, в том числе на самые популярные модели Apple. Колебания составляют около 5% в обе стороны", - отмечается в материалах. По мнению компании, это отчасти связано с тем, что на рынке не было волатильности спроса - россияне не стали резко закупаться данными товарами, что позволило сохранять стабильность цен. Так, например, стоимость большинства моделей холодильников в первом квартале текущего года не изменилась, либо снизилась. Схожая динамика наблюдается и у телевизоров - в этой категории наибольшее подорожание фиксируется на некоторые модели Sony, Samsung и LG (+5%, +8,8% и +9% соответственно). Но в основном отмечено снижение - на 2-10%. Подешевела также и основная часть ассортимента варочных поверхностей и духовок. "Практически все модели посудомоечных машин в первом квартале 2023 года подешевели также в пределах 5% относительно четвёртого квартала прошлого года", - добавляется в исследовании. Эксперты подчеркнули, что на некоторые позиции цены снизились более ощутимо - до 17%.

https://ria.ru/20230413/teelfon-1864973652.html

https://ria.ru/20230327/vkontakte-1860901718.html

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экономика, технологии, apple, samsung