https://ria.ru/20230420/iphone-1866502814.html
Ослабление рубля не отразилось на стоимости iPhone, показало исследование
Ослабление рубля не отразилось на стоимости iPhone, показало исследование - РИА Новости, 20.04.2023
Ослабление рубля не отразилось на стоимости iPhone, показало исследование
Стоимость iPhone и других смартфонов в России практически не изменилась на фоне ослабления рубля, при этом холодильники и посудомоечные машины в первом квартале РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T04:20
2023-04-20T04:20
2023-04-20T04:22
экономика
технологии
apple
samsung
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751589188_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_57afdc4b7f14518035cdb34096f9488b.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Стоимость iPhone и других смартфонов в России практически не изменилась на фоне ослабления рубля, при этом холодильники и посудомоечные машины в первом квартале даже подешевели, говорится в исследовании интернет-сервиса сравнения цен Price.ru, подготовленном для РИА Новости. Курс доллара к рублю 7 апреля поднялся до максимума за год, достигнув 83,5 рубля. "Цены на большинство категорий бытовой техники и электроники на фоне ослабления рубля не изменились. … Практически не изменились цены на смартфоны, в том числе на самые популярные модели Apple. Колебания составляют около 5% в обе стороны", - отмечается в материалах. По мнению компании, это отчасти связано с тем, что на рынке не было волатильности спроса - россияне не стали резко закупаться данными товарами, что позволило сохранять стабильность цен. Так, например, стоимость большинства моделей холодильников в первом квартале текущего года не изменилась, либо снизилась. Схожая динамика наблюдается и у телевизоров - в этой категории наибольшее подорожание фиксируется на некоторые модели Sony, Samsung и LG (+5%, +8,8% и +9% соответственно). Но в основном отмечено снижение - на 2-10%. Подешевела также и основная часть ассортимента варочных поверхностей и духовок. "Практически все модели посудомоечных машин в первом квартале 2023 года подешевели также в пределах 5% относительно четвёртого квартала прошлого года", - добавляется в исследовании. Эксперты подчеркнули, что на некоторые позиции цены снизились более ощутимо - до 17%.
https://ria.ru/20230413/teelfon-1864973652.html
https://ria.ru/20230327/vkontakte-1860901718.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751589188_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_be158eae244e2ec4847e53724d7498eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, apple, samsung
Экономика, Технологии, Apple, Samsung
Ослабление рубля не отразилось на стоимости iPhone, показало исследование
"Price.ru": ослабление рубля практически не отразилось на стоимости iPhone в России
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Стоимость iPhone и других смартфонов в России практически не изменилась на фоне ослабления рубля, при этом холодильники и посудомоечные машины в первом квартале даже подешевели, говорится в исследовании интернет-сервиса сравнения цен Price.ru, подготовленном для РИА Новости.
Курс доллара к рублю 7 апреля поднялся до максимума за год, достигнув 83,5 рубля.
"Ъ": Apple отказалась от использования российского сырья
"Цены на большинство категорий бытовой техники и электроники на фоне ослабления рубля не изменились. … Практически не изменились цены на смартфоны, в том числе на самые популярные модели Apple
. Колебания составляют около 5% в обе стороны", - отмечается в материалах.
По мнению компании, это отчасти связано с тем, что на рынке не было волатильности спроса - россияне не стали резко закупаться данными товарами, что позволило сохранять стабильность цен.
Так, например, стоимость большинства моделей холодильников в первом квартале текущего года не изменилась, либо снизилась. Схожая динамика наблюдается и у телевизоров - в этой категории наибольшее подорожание фиксируется на некоторые модели Sony, Samsung
и LG (+5%, +8,8% и +9% соответственно). Но в основном отмечено снижение - на 2-10%.
Подешевела также и основная часть ассортимента варочных поверхностей и духовок. "Практически все модели посудомоечных машин в первом квартале 2023 года подешевели также в пределах 5% относительно четвёртого квартала прошлого года", - добавляется в исследовании. Эксперты подчеркнули, что на некоторые позиции цены снизились более ощутимо - до 17%.
Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они iPhone