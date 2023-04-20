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Henkel подписала договор о продаже бизнеса в России местным инвесторам - РИА Новости, 20.04.2023
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20:03 20.04.2023 (обновлено: 20:28 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/henkel-1866742357.html
Henkel подписала договор о продаже бизнеса в России местным инвесторам
Henkel подписала договор о продаже бизнеса в России местным инвесторам - РИА Новости, 20.04.2023
Henkel подписала договор о продаже бизнеса в России местным инвесторам
Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:03
2023-04-20T20:28
россия
henkel
экономика
augment investments
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 54 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании."Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов", - пишет концерн.В состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Отмечается, что все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.Весной прошлого года Henkel объявил об выходе из бизнеса в России. В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. В финансовой отчетности за 2022 год компания указывала, что планирует завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года."С новыми инвесторами у компании начинается новый этап развития, и мы намерены вместе продолжить курс на устойчивый и прибыльный рост, расширение портфеля продукции и охват рынка... Особое внимание мы уделим сохранению рабочих мест, высокому качеству производственных процессов и выпускаемой продукции при наращиваемых объемах", - сказал генеральный директор Lab Industries Сергей Быковских.Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.
https://ria.ru/20230329/lilly-1861506369.html
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россия, henkel , экономика, augment investments
Россия, Henkel , Экономика, Augment Investments
Henkel подписала договор о продаже бизнеса в России местным инвесторам

Henkel подписала договор о продаже бизнеса в России консорциуму местных инвесторов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип компании Henkel
Логотип компании Henkel - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип компании Henkel. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 54 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.
"Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов", - пишет концерн.
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В состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Отмечается, что все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.
Весной прошлого года Henkel объявил об выходе из бизнеса в России. В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. В финансовой отчетности за 2022 год компания указывала, что планирует завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года.
"С новыми инвесторами у компании начинается новый этап развития, и мы намерены вместе продолжить курс на устойчивый и прибыльный рост, расширение портфеля продукции и охват рынка... Особое внимание мы уделим сохранению рабочих мест, высокому качеству производственных процессов и выпускаемой продукции при наращиваемых объемах", - сказал генеральный директор Lab Industries Сергей Быковских.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.
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