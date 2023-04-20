https://ria.ru/20230420/gumpomosch-1870241554.html

Волонтеры привезли гумпомощь в госпиталь с ранеными бойцами СВО

Волонтеры привезли гумпомощь в госпиталь с ранеными бойцами СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Волонтеры привезли гумпомощь в госпиталь с ранеными бойцами СВО

Волонтеры из Пензенской области передали в военный госпиталь, где проходят лечение раненые в ходе специальной военной операции, гуманитарную помощь, в том числе РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-20T20:52

2023-04-20T20:52

2023-05-06T21:59

специальная военная операция на украине

пензенская область

нижний ломов

олег мельниченко

надежные люди

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САРАТОВ, 20 апр - РИА Новости. Волонтеры из Пензенской области передали в военный госпиталь, где проходят лечение раненые в ходе специальной военной операции, гуманитарную помощь, в том числе посылки от родных, пасхальные подарки, фрукты, сладости, мебель и медикаменты, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале. "Волонтер Арсен Меджнунович Григорян, с которым я недавно общался, когда приезжал в Вадинский район, рассказал, что они с товарищами посетили военный госпиталь, где находятся раненые бойцы. Передали им более 180 посылок от родных, пасхальные подарки, письма, которые дети написали специально для раненых солдат... Также волонтеры привезли гуманитарную помощь: мебель и медикаменты для госпиталя, фрукты, сладости для пациентов. Груз был объемным, помогли с транспортом и его доставкой", - написал он. Мельниченко отметил, что приезд приурочили специально к пасхальной неделе, чтобы порадовать раненых бойцов. "Такая поддержка, я уверен, поможет им быстрее восстановить силы... Хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи, в частности, жителей Вадинска, Земетчино, Нижнего Ломова, Наровчата, Башмаково, ветеранов пограничной службы. Ваше неравнодушие бесценно", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20230419/gumpomosch-1870203970.html

пензенская область

нижний ломов

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пензенская область, нижний ломов, олег мельниченко, надежные люди