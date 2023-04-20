https://ria.ru/20230420/group-ib-1866582678.html

Group-IB завершила выделение российских активов

Group-IB завершила выделение российских активов - РИА Новости, 20.04.2023

Group-IB завершила выделение российских активов

Компания по кибербезопасности Group-IB будет работать в России под брендом F.A.C.C.T — после завершения выделения российских активов их выкупили местные... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:39

2023-04-20T12:39

2023-04-20T13:18

экономика

россия

group-ib

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Компания по кибербезопасности Group-IB будет работать в России под брендом F.A.C.C.T — после завершения выделения российских активов их выкупили местные акционеры и топ-менеджмент, следует из пресс-релиза. "Новые владельцы сохранили все контракты с российскими клиентами, а также продукты, технологии и сервисы, разработанные в стране. Развитие бизнеса продолжится под новым брендом — F.A.С.С.T.", — заявили в компании.Сама Group-IB теперь будет представлена только на международном рынке. Название F.A.С.С.T. расшифровывается как Fight Against Cybercrime Technologies — "Борьба с технологиями киберпреступности". Компания по-прежнему будет оказывать услуги кибербезопасности и создавать высокотехнологичные решения для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Главой F.A.С.С.T. стал Валерий Баулин, который раньше был региональным директором Group-IB. Он отвечает за стратегию компании в России и СНГ, выход на новые рынки и также устойчивое финансовое развитие бизнеса. В прошлом году Group-IB начала разделение бизнеса на российский и международный и в начале июля объявила о завершении первого этапа. Тогда появилась полностью автономная структура для работы в России и СНГ. В результате финального этапа разделения активов сооснователь и глава Group-IB Дмитрий Волков продал свою долю Баулину и вышел из состава акционеров. Сумма сделки не разглашается. Основным акционером российского юрилдического лица под новым брендом F.A.С.С.T. по-прежнему остается основатель Group-IB Илья Сачков.

https://ria.ru/20230309/sachkov-1856792899.html

https://ria.ru/20230418/moyofis-1866147823.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, group-ib