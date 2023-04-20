https://ria.ru/20230420/group-ib-1866582678.html
Group-IB завершила выделение российских активов
Group-IB завершила выделение российских активов - РИА Новости, 20.04.2023
Group-IB завершила выделение российских активов
Компания по кибербезопасности Group-IB будет работать в России под брендом F.A.C.C.T — после завершения выделения российских активов их выкупили местные... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:39
2023-04-20T12:39
2023-04-20T13:18
экономика
россия
group-ib
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Компания по кибербезопасности Group-IB будет работать в России под брендом F.A.C.C.T — после завершения выделения российских активов их выкупили местные акционеры и топ-менеджмент, следует из пресс-релиза. "Новые владельцы сохранили все контракты с российскими клиентами, а также продукты, технологии и сервисы, разработанные в стране. Развитие бизнеса продолжится под новым брендом — F.A.С.С.T.", — заявили в компании.Сама Group-IB теперь будет представлена только на международном рынке. Название F.A.С.С.T. расшифровывается как Fight Against Cybercrime Technologies — "Борьба с технологиями киберпреступности". Компания по-прежнему будет оказывать услуги кибербезопасности и создавать высокотехнологичные решения для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Главой F.A.С.С.T. стал Валерий Баулин, который раньше был региональным директором Group-IB. Он отвечает за стратегию компании в России и СНГ, выход на новые рынки и также устойчивое финансовое развитие бизнеса. В прошлом году Group-IB начала разделение бизнеса на российский и международный и в начале июля объявила о завершении первого этапа. Тогда появилась полностью автономная структура для работы в России и СНГ. В результате финального этапа разделения активов сооснователь и глава Group-IB Дмитрий Волков продал свою долю Баулину и вышел из состава акционеров. Сумма сделки не разглашается. Основным акционером российского юрилдического лица под новым брендом F.A.С.С.T. по-прежнему остается основатель Group-IB Илья Сачков.
https://ria.ru/20230309/sachkov-1856792899.html
https://ria.ru/20230418/moyofis-1866147823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, group-ib
Экономика, Россия, Group-IB
Group-IB завершила выделение российских активов
Российский бизнес Group-IB продолжит работу под брендом F.A.C.C.T
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Компания по кибербезопасности Group-IB будет работать в России под брендом F.A.C.C.T — после завершения выделения российских активов их выкупили местные акционеры и топ-менеджмент, следует из пресс-релиза
.
"Новые владельцы сохранили все контракты с российскими клиентами, а также продукты, технологии и сервисы, разработанные в стране. Развитие бизнеса продолжится под новым брендом — F.A.С.С.T.", — заявили в компании.
Источник: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова
Сама Group-IB теперь будет представлена только на международном рынке.
Название F.A.С.С.T. расшифровывается как Fight Against Cybercrime Technologies — "Борьба с технологиями киберпреступности". Компания по-прежнему будет оказывать услуги кибербезопасности и создавать высокотехнологичные решения для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети.
Главой F.A.С.С.T. стал Валерий Баулин
, который раньше был региональным директором Group-IB. Он отвечает за стратегию компании в России и СНГ, выход на новые рынки и также устойчивое финансовое развитие бизнеса.
В прошлом году Group-IB начала разделение бизнеса на российский и международный и в начале июля объявила о завершении первого этапа. Тогда появилась полностью автономная структура для работы в России
и СНГ
.
В результате финального этапа разделения активов сооснователь и глава Group-IB Дмитрий Волков
продал свою долю Баулину и вышел из состава акционеров. Сумма сделки не разглашается. Основным акционером российского юрилдического лица под новым брендом F.A.С.С.T. по-прежнему остается основатель Group-IB Илья Сачков
.
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