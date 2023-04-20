https://ria.ru/20230420/goszakupki-1866642749.html

Совфед рассмотрит закон об упрощении процедуры госзакупок 26 апреля

Совфед рассмотрит закон об упрощении процедуры госзакупок 26 апреля - РИА Новости, 20.04.2023

Совфед рассмотрит закон об упрощении процедуры госзакупок 26 апреля

Сенаторы на заседании 26 апреля рассмотрят закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок, говорится в повестке на сайте СФ. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:21

2023-04-20T15:21

2023-04-20T15:29

совет федерации рф

экономика

россия

валентина матвиенко

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании 26 апреля рассмотрят закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок, говорится в повестке на сайте СФ.В четверг документ приняла Госдума.Закон направлен на совершенствование процедуры таких закупок, повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, экономию времени заказчиков.Закон повышает до 10 миллионов с 3 миллионов рублей ценовой порог при проведении электронного запроса котировок и снимает до 31 декабря 2026 года ограничения на годовой объем таких закупок. А ценовой порог при проведении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронные площадки повышается до 5 миллионов с 3 миллионов рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 100 миллионов рублей. Одновременно продлевается на один год (до 1 января 2025 года) возможность проведения строительных закупок "под ключ".Кроме того, заказчики получат возможность заключать контракт с участником конкурентной закупки, которому по ее итогам присвоен второй номер. Это будет возможно в случае расторжения контракта с победителем, который из-за обстоятельств непреодолимой силы не смог выполнить условия контракта, но при этом не попал в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Закон также сокращает сроки согласования с ФАС России при заключении контракта с единственным поставщиком в целях экономии времени заказчиков.Закон подготовлен группой сенаторов и депутатов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

https://ria.ru/20230330/elektronika-1861856360.html

https://ria.ru/20230408/belorussiya-1864005454.html

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совет федерации рф, экономика, россия, валентина матвиенко, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф