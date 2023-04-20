https://ria.ru/20230420/goszakupki-1866642749.html
Совфед рассмотрит закон об упрощении процедуры госзакупок 26 апреля
Совфед рассмотрит закон об упрощении процедуры госзакупок 26 апреля - РИА Новости, 20.04.2023
Совфед рассмотрит закон об упрощении процедуры госзакупок 26 апреля
Сенаторы на заседании 26 апреля рассмотрят закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок, говорится в повестке на сайте СФ. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:21
2023-04-20T15:21
2023-04-20T15:29
совет федерации рф
экономика
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валентина матвиенко
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госдума рф
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании 26 апреля рассмотрят закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок, говорится в повестке на сайте СФ.В четверг документ приняла Госдума.Закон направлен на совершенствование процедуры таких закупок, повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, экономию времени заказчиков.Закон повышает до 10 миллионов с 3 миллионов рублей ценовой порог при проведении электронного запроса котировок и снимает до 31 декабря 2026 года ограничения на годовой объем таких закупок. А ценовой порог при проведении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронные площадки повышается до 5 миллионов с 3 миллионов рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 100 миллионов рублей. Одновременно продлевается на один год (до 1 января 2025 года) возможность проведения строительных закупок "под ключ".Кроме того, заказчики получат возможность заключать контракт с участником конкурентной закупки, которому по ее итогам присвоен второй номер. Это будет возможно в случае расторжения контракта с победителем, который из-за обстоятельств непреодолимой силы не смог выполнить условия контракта, но при этом не попал в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Закон также сокращает сроки согласования с ФАС России при заключении контракта с единственным поставщиком в целях экономии времени заказчиков.Закон подготовлен группой сенаторов и депутатов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
https://ria.ru/20230330/elektronika-1861856360.html
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совет федерации рф, экономика, россия, валентина матвиенко, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Совет Федерации РФ, Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
Совфед рассмотрит закон об упрощении процедуры госзакупок 26 апреля
Совет Федерации рассмотрит закон об упрощении процедуры госзакупок 26 апреля