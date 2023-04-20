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Украинский дипломат разозлил американцев из-за призыва умолять Киев - РИА Новости, 20.04.2023
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04:52 20.04.2023 (обновлено: 10:18 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/gnev-1866503478.html
Украинский дипломат разозлил американцев из-за призыва умолять Киев
Украинский дипломат разозлил американцев из-за призыва умолять Киев - РИА Новости, 20.04.2023
Украинский дипломат разозлил американцев из-за призыва умолять Киев
Читатели американского издания Newsweek разозлились из-за призыва украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к НАТО умолять Киев присоединиться к военному... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T04:52
2023-04-20T10:18
в мире
украина
вадим пристайко
нато
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели американского издания Newsweek разозлились из-за призыва украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к НАТО умолять Киев присоединиться к военному альянсу."Отчаяние. Джо (Байден. — Прим. ред.) открыл ящик Пандоры на Украине. Ни для Украины, ни для НАТО не будет счастливого конца", — написал один из комментаторов."Никто в Европе не хочет, чтобы коррумпированная Украина вступила в НАТО, вот почему они тянут с поставками оружия", — отметил другой."Европа и Украина заслуживают друг друга, оставьте Америку в стороне от последней европейской катастрофы на Украине", — поддержал третий."НАТО уничтожила Ливию, а затем ушла как ни в чем не бывало, та же участь ждет Украину", — добавил еще один пользователь.Киевские власти требуют, чтобы Украину приняли в НАТО в ускоренном порядке. Но в самом альянсе, несмотря на заявления о "политике открытых дверей", постоянно подчеркивают, что на это потребуется много времени.Некоторые же государства считают присоединение Украины к альянсу ошибкой. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что, если бы Запад дал гарантии невступления Украины в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, а не превратился в общеевропейский.
https://ria.ru/20230416/merkel-1865660926.html
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в мире, украина, вадим пристайко, нато
В мире, Украина, Вадим Пристайко, НАТО
Украинский дипломат разозлил американцев из-за призыва умолять Киев

Читателей Newsweek разгневал призыв украинского посла Пристайко к НАТО умолять Киев

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели американского издания Newsweek разозлились из-за призыва украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к НАТО умолять Киев присоединиться к военному альянсу.
"Отчаяние. Джо (Байден. — Прим. ред.) открыл ящик Пандоры на Украине. Ни для Украины, ни для НАТО не будет счастливого конца", — написал один из комментаторов.
"Никто в Европе не хочет, чтобы коррумпированная Украина вступила в НАТО, вот почему они тянут с поставками оружия", — отметил другой.
"Европа и Украина заслуживают друг друга, оставьте Америку в стороне от последней европейской катастрофы на Украине", — поддержал третий.
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"НАТО уничтожила Ливию, а затем ушла как ни в чем не бывало, та же участь ждет Украину", — добавил еще один пользователь.
«
"Мы должны умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов вступить в НАТО?" — задался вопросом читатель.
Киевские власти требуют, чтобы Украину приняли в НАТО в ускоренном порядке. Но в самом альянсе, несмотря на заявления о "политике открытых дверей", постоянно подчеркивают, что на это потребуется много времени.
Некоторые же государства считают присоединение Украины к альянсу ошибкой. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что, если бы Запад дал гарантии невступления Украины в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, а не превратился в общеевропейский.
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