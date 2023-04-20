https://ria.ru/20230420/gnev-1866503478.html

Украинский дипломат разозлил американцев из-за призыва умолять Киев

Украинский дипломат разозлил американцев из-за призыва умолять Киев - РИА Новости, 20.04.2023

Украинский дипломат разозлил американцев из-за призыва умолять Киев

Читатели американского издания Newsweek разозлились из-за призыва украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к НАТО умолять Киев присоединиться к военному... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T04:52

2023-04-20T04:52

2023-04-20T10:18

в мире

украина

вадим пристайко

нато

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели американского издания Newsweek разозлились из-за призыва украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к НАТО умолять Киев присоединиться к военному альянсу."Отчаяние. Джо (Байден. — Прим. ред.) открыл ящик Пандоры на Украине. Ни для Украины, ни для НАТО не будет счастливого конца", — написал один из комментаторов."Никто в Европе не хочет, чтобы коррумпированная Украина вступила в НАТО, вот почему они тянут с поставками оружия", — отметил другой."Европа и Украина заслуживают друг друга, оставьте Америку в стороне от последней европейской катастрофы на Украине", — поддержал третий."НАТО уничтожила Ливию, а затем ушла как ни в чем не бывало, та же участь ждет Украину", — добавил еще один пользователь.Киевские власти требуют, чтобы Украину приняли в НАТО в ускоренном порядке. Но в самом альянсе, несмотря на заявления о "политике открытых дверей", постоянно подчеркивают, что на это потребуется много времени.Некоторые же государства считают присоединение Украины к альянсу ошибкой. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что, если бы Запад дал гарантии невступления Украины в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, а не превратился в общеевропейский.

https://ria.ru/20230416/merkel-1865660926.html

https://ria.ru/20230420/protivostoyanie-1866501318.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вадим пристайко, нато