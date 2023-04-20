https://ria.ru/20230420/gladkov-1866592351.html

Гладков заявил, что Белгородская область развивается и противостоит угрозам

Гладков заявил, что Белгородская область развивается и противостоит угрозам - РИА Новости, 20.04.2023

Гладков заявил, что Белгородская область развивается и противостоит угрозам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе ежегодного отчета в четверг заявил о том, то регион успешно развивается, а внешние вызовы и угрозы не... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:09

2023-04-20T13:09

2023-04-20T13:09

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg

БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе ежегодного отчета в четверг заявил о том, то регион успешно развивается, а внешние вызовы и угрозы не помешали достичь целевых показателей по росту экономики, сообщила пресс-служба правительства региона. Гладков отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, региону удалось добиться новых успехов в аграрной отрасли. По итогам 2022 года область занимает первое место в России по производству продукции сельского хозяйства на 1 гектар обрабатываемой пашни (240 тысяч рублей на гектар). Также область на первом месте в стране по урожайности подсолнечника (29,7 ц/га). Регион является отечественным лидером по производству скота и птицы в живом весе (свыше 1 миллиона 740 тысяч тонн), выпуску комбикормов (свыше 4 миллионов 763 тысяч тонн). На втором месте область по производству растительного масла (636 тысяч тонн). "Ни санкции, ни обостренная экономическая обстановка не помешали сохранить высокий объем инвестиций. В 2022 году в экономику региона привлечено 193 миллиарда рублей. Белгородская область улучшила на три позиции свой результат в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и занимает 7-е место", - отметили в пресс-службе. Белгородская область находится на третьем месте в ЦФО после Москвы и Московской области по уровню средней зарплаты учителей. Гладков рассказал о выполнении поручений, данных правительству президентом РФ. В настоящее время ведется работа по обеспечению жильем белгородцев, чьи дома невозможно восстановить после обстрелов украинских войск. На эти цели по решению президента России из федерального бюджета было выделено 9,4 миллиарда рублей. "Важно, что семьям не просто выдают определённое количество квадратных метров и ключи, а учитывают их пожелания, прорабатывая вопрос с каждым индивидуально", - пояснили в пресс-службе. В соответствии с поручением президента России оказывается поддержка бизнесу, пострадавшему в результате обстрелов. Решаются инфраструктурные вопросы. Выбрана площадка для строительства больницы скорой медицинской помощи в Белгороде. Ввод в строй этого важного социального объекта запланирован на 2024 год. Ведется ремонт дорог региона.

https://ria.ru/20230405/belgorod-1863270556.html

https://ria.ru/20230321/fond-1859573144.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, россия, вячеслав гладков