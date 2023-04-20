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Гладков заявил, что Белгородская область развивается и противостоит угрозам - РИА Новости, 20.04.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
13:09 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/gladkov-1866592351.html
Гладков заявил, что Белгородская область развивается и противостоит угрозам
Гладков заявил, что Белгородская область развивается и противостоит угрозам - РИА Новости, 20.04.2023
Гладков заявил, что Белгородская область развивается и противостоит угрозам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе ежегодного отчета в четверг заявил о том, то регион успешно развивается, а внешние вызовы и угрозы не... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:09
2023-04-20T13:09
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе ежегодного отчета в четверг заявил о том, то регион успешно развивается, а внешние вызовы и угрозы не помешали достичь целевых показателей по росту экономики, сообщила пресс-служба правительства региона. Гладков отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, региону удалось добиться новых успехов в аграрной отрасли. По итогам 2022 года область занимает первое место в России по производству продукции сельского хозяйства на 1 гектар обрабатываемой пашни (240 тысяч рублей на гектар). Также область на первом месте в стране по урожайности подсолнечника (29,7 ц/га). Регион является отечественным лидером по производству скота и птицы в живом весе (свыше 1 миллиона 740 тысяч тонн), выпуску комбикормов (свыше 4 миллионов 763 тысяч тонн). На втором месте область по производству растительного масла (636 тысяч тонн). "Ни санкции, ни обостренная экономическая обстановка не помешали сохранить высокий объем инвестиций. В 2022 году в экономику региона привлечено 193 миллиарда рублей. Белгородская область улучшила на три позиции свой результат в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и занимает 7-е место", - отметили в пресс-службе. Белгородская область находится на третьем месте в ЦФО после Москвы и Московской области по уровню средней зарплаты учителей. Гладков рассказал о выполнении поручений, данных правительству президентом РФ. В настоящее время ведется работа по обеспечению жильем белгородцев, чьи дома невозможно восстановить после обстрелов украинских войск. На эти цели по решению президента России из федерального бюджета было выделено 9,4 миллиарда рублей. "Важно, что семьям не просто выдают определённое количество квадратных метров и ключи, а учитывают их пожелания, прорабатывая вопрос с каждым индивидуально", - пояснили в пресс-службе. В соответствии с поручением президента России оказывается поддержка бизнесу, пострадавшему в результате обстрелов. Решаются инфраструктурные вопросы. Выбрана площадка для строительства больницы скорой медицинской помощи в Белгороде. Ввод в строй этого важного социального объекта запланирован на 2024 год. Ведется ремонт дорог региона.
https://ria.ru/20230405/belgorod-1863270556.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Гладков заявил, что Белгородская область развивается и противостоит угрозам

Глава Белгородской области Гладков: регион успешно развивается и противостоит угрозам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе ежегодного отчета в четверг заявил о том, то регион успешно развивается, а внешние вызовы и угрозы не помешали достичь целевых показателей по росту экономики, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Глава региона отметил, что никакие внешние вызовы и новые задачи прошедшего года не помешали Белгородской области достичь целевых показателей по росту экономики, сохранению темпов инвестиций, поддержке высокой эффективности АПК и повышению качества жизни белгородцев", - говорится в сообщении.
Гладков отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, региону удалось добиться новых успехов в аграрной отрасли. По итогам 2022 года область занимает первое место в России по производству продукции сельского хозяйства на 1 гектар обрабатываемой пашни (240 тысяч рублей на гектар). Также область на первом месте в стране по урожайности подсолнечника (29,7 ц/га). Регион является отечественным лидером по производству скота и птицы в живом весе (свыше 1 миллиона 740 тысяч тонн), выпуску комбикормов (свыше 4 миллионов 763 тысяч тонн). На втором месте область по производству растительного масла (636 тысяч тонн).
"Ни санкции, ни обостренная экономическая обстановка не помешали сохранить высокий объем инвестиций. В 2022 году в экономику региона привлечено 193 миллиарда рублей. Белгородская область улучшила на три позиции свой результат в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и занимает 7-е место", - отметили в пресс-службе.
Белгородская область находится на третьем месте в ЦФО после Москвы и Московской области по уровню средней зарплаты учителей.
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Гладков рассказал о выполнении поручений, данных правительству президентом РФ. В настоящее время ведется работа по обеспечению жильем белгородцев, чьи дома невозможно восстановить после обстрелов украинских войск. На эти цели по решению президента России из федерального бюджета было выделено 9,4 миллиарда рублей. "Важно, что семьям не просто выдают определённое количество квадратных метров и ключи, а учитывают их пожелания, прорабатывая вопрос с каждым индивидуально", - пояснили в пресс-службе.
В соответствии с поручением президента России оказывается поддержка бизнесу, пострадавшему в результате обстрелов. Решаются инфраструктурные вопросы. Выбрана площадка для строительства больницы скорой медицинской помощи в Белгороде. Ввод в строй этого важного социального объекта запланирован на 2024 год. Ведется ремонт дорог региона.
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