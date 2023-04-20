https://ria.ru/20230420/gelendzhik-1866725946.html

Геленджик получил почетное звание города воинской доблести

Геленджик получил почетное звание города воинской доблести - РИА Новости, 20.04.2023

Геленджик получил почетное звание города воинской доблести

Законодательное собрание Краснодарского края присвоило Геленджику, жители которого участвовали в битве за Кавказ и на территории которого располагался госпиталь РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:52

2023-04-20T18:52

2023-04-20T18:52

краснодарский край

геленджик

краснодарский край

кавказ

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края присвоило Геленджику, жители которого участвовали в битве за Кавказ и на территории которого располагался госпиталь во время Великой Отечественной войны, почетное звание города воинской доблести, сообщает пресс-служба заксобрания. "Сегодня на 15-й сессии кубанского парламента депутаты присвоили Геленджику почетное звание Краснодарского края "Город воинской доблести", - говорится в сообщении. Уточняется, что это звание является высшей степенью признательности жителям Кубани за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. По словам председателя заксобрания Юрия Бурлачко, Геленджик сыграл значимую роль в ходе битвы за Кавказ. Почетное звание "Город воинской доблести" также носят Крымск, Темрюк и Армавир, добавили в краевом парламенте.

https://ria.ru/20230420/avtobusy-1866622131.html

https://ria.ru/20230419/parad-1866454959.html

геленджик

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кавказ

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геленджик, краснодарский край, кавказ, россия, великая отечественная война (1941-1945)