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Геленджик получил почетное звание города воинской доблести
Геленджик получил почетное звание города воинской доблести - РИА Новости, 20.04.2023
Геленджик получил почетное звание города воинской доблести
Законодательное собрание Краснодарского края присвоило Геленджику, жители которого участвовали в битве за Кавказ и на территории которого располагался госпиталь РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:52
2023-04-20T18:52
2023-04-20T18:52
краснодарский край
геленджик
краснодарский край
кавказ
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края присвоило Геленджику, жители которого участвовали в битве за Кавказ и на территории которого располагался госпиталь во время Великой Отечественной войны, почетное звание города воинской доблести, сообщает пресс-служба заксобрания. "Сегодня на 15-й сессии кубанского парламента депутаты присвоили Геленджику почетное звание Краснодарского края "Город воинской доблести", - говорится в сообщении. Уточняется, что это звание является высшей степенью признательности жителям Кубани за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. По словам председателя заксобрания Юрия Бурлачко, Геленджик сыграл значимую роль в ходе битвы за Кавказ. Почетное звание "Город воинской доблести" также носят Крымск, Темрюк и Армавир, добавили в краевом парламенте.
https://ria.ru/20230420/avtobusy-1866622131.html
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геленджик, краснодарский край, кавказ, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Краснодарский край, Геленджик, Краснодарский край, Кавказ, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости.
Законодательное собрание Краснодарского края присвоило Геленджику, жители которого участвовали в битве за Кавказ и на территории которого располагался госпиталь во время Великой Отечественной войны, почетное звание города воинской доблести, сообщает пресс-служба
заксобрания.
"Сегодня на 15-й сессии кубанского парламента депутаты присвоили Геленджику почетное звание Краснодарского края "Город воинской доблести", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что это звание является высшей степенью признательности жителям Кубани за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
По словам председателя заксобрания Юрия Бурлачко, Геленджик сыграл значимую роль в ходе битвы за Кавказ.
«
"Тысячи его жителей ушли защищать Родину, многие из них не вернулись. Город был надежной базой поддержки героической Малой земли и одновременно госпиталем, где врачи возвращали к жизни раненых советских солдат. Будет справедливо, если наступающую годовщину Великой Победы он встретит в новом статусе", – передает пресс-служба слова Бурлачко.
Почетное звание "Город воинской доблести" также носят Крымск, Темрюк и Армавир, добавили в краевом парламенте.
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