https://ria.ru/20230420/fts-1866718220.html

ФТС восстановила работу служб декларирования

ФТС восстановила работу служб декларирования - РИА Новости, 20.04.2023

ФТС восстановила работу служб декларирования

Электронное декларирование в регионах восстановлено, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в телеграм-канале. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:27

2023-04-20T18:27

2023-04-20T18:27

экономика

технологии

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Электронное декларирование в регионах восстановлено, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в телеграм-канале. "Электронное декларирование в регионах восстановлено. Декларирование товаров в регионах, в том числе авторегистрация и автовыпуск, осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. В ФТС отметают, что с 17 по 19 апреля количество зарегистрированных и выпущенных ЦЭДами деклараций на товары (ДТ) соответствует средним показателям работы, но наибольший процент авторегистрации и выпущенных ДТ в течение 4 часов зафиксирован в Центральной энергетической таможне - 93%, автовыпуска в ЦТУ - 38,5%. В начале прошлой недели ФТС сообщила о сбоях в работе таможенных информационных систем, которые были вызваны внешним воздействием на информационные ресурсы. Во вторник ведомство сообщило, что сбои частично устранены, а восстановительные работы продолжаются. Тогда же служба уточнила, что в пунктах пропуска инспекторы проводят таможенные операции с использованием бумажных носителей. Сбои в работе информсистемы не повлияли на пересечение гражданами границы, также отмечали в ФТС. Позднее ФТС сообщала о постепенном восстановлении работоспособности таможенных информационных систем. В основном ее работа была восстановлена, однако затруднения сохранялись в работе некоторых информационных сервисов "Личного кабинета участника ВЭД", а также в Московском и Калининградском ЦЭДах.

https://ria.ru/20230324/arest-1860511972.html

https://ria.ru/20230413/patrony-1865159434.html

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экономика, технологии, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)