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Биография Вячеслава Фетисова

Биография Вячеслава Фетисова - РИА Новости, 20.04.2023

Биография Вячеслава Фетисова

Выдающийся советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Александрович Фетисов родился 20 апреля 1958 года в Москве. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T04:14

2023-04-20T04:14

2023-04-20T04:14

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Выдающийся советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Александрович Фетисов родился 20 апреля 1958 года в Москве.В 1983 году окончил Военный институт физической культуры. Начал играть в хоккей в дворовой команде. После попадания дворовой команды в финал городского турнира "Золотая шайба" Фетисов был принят в спортивную школу ЦСКА, где его тренером стал Юрий Чабарин.В 1975 году Фетисов дебютировал в основном составе ЦСКА и быстро стал одним из лидеров команды и сборной СССР.В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке сборной СССР и клуба ЦСКА вместе с Сергеем Макаровым, Игорем Ларионовым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым. Всего в чемпионатах СССР сыграл 478 матчей и забросил 153 шайбы. В турнирах зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира – 123 матча, 48 голов.Вячеслав Фетисов – олимпийский чемпион (1984, 1988), серебряный призер олимпийских игр (1980); чемпион мира (1978, 1981-1983, 1986, 1989, 1990), серебряный призер чемпионата мира (1987), бронзовый призер чемпионата мира (1977, 1985, 1991); чемпион Европы (1978, 1981-1983, 1985-1987, 1989, 1991); чемпион СССР (1975, 1977-1989), серебряный призер чемпионата СССР (1976); обладатель Кубка СССР (1977, 1979, 1988). Обладатель Кубка Канады (1981). В 1989 году Фетисов одним из первых отечественных спортсменов официально подписал личный контракт с профессиональным клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выехал в США.С 1989 года по 1994 год выступал за клуб НХЛ "Нью Джерси Дэвилз" (New Jersey Devils), с 1994 года по 1998 год – за клуб "Детройт Ред Уингз" (Detroit Red Wings).В чемпионатах НХЛ Фетисов сыграл 546 матчей, забил 36 голов и набрал 228 очков.В 1998 году Фетисов перешел на тренерскую работу в "Нью Джерси Дэвилз" – был помощником главного тренера.Завоевал три Кубка Стэнли: два раза как игрок (1997, 1998) и один раз – как тренер (2000).Фетисов дважды принимал участие в матчах "Всех Звезд" НХЛ (1997, 1998).В 2002 году Вячеслав Фетисов возглавил сборную России на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, был ее главным тренером и генеральным менеджером. Под руководством Фетисова сборная России завоевала бронзовые медали.С апреля 2002 года по март 2004 года Фетисов занимал должность председателя Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту.С марта по ноябрь 2004 года – руководитель Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму.С ноября 2004 года по октябрь 2008 года – руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту.В 2008-2012 годах занимал пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).В 2009-2012 годах был президентом московского хоккейного клуба ЦСКА.В октябре 2008 года Вячеслав Фетисов был избран представителем Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации. В 2011 году его сенаторские полномочия были продлены. В 2012 -2016 годах возглавлял правление Российской любительской хоккейной лиги (в последующем – Ночная хоккейная лига). В 2015-2018 годах – член совета директоров Континентальной хоккейной лиги. В сентябре 2016 года Вячеслав Фетисов был избран депутатом Государственной думы (ГД) седьмого созыва. Был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В сентябре 2021 года был переизбран депутатом Госдумы РФ. Занимает должность первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Фетисов – член ХК "Легенды хоккея". Входит в Совет Легенд Ночной хоккейной лиги. С мая 2016 года – ведущий программы "Фетисов" на телеканале "Звезда".Заслуженный мастер спорта СССР (1978). Заслуженный тренер России (2002). Заслуженный работник физической культуры РФ (2008).Действительный государственный советник Российской Федерации первого класса (2003).Награжден орденами Почета (1998), Дружбы (2007), "За заслуги перед Отечеством" IV (2000) III (2005) и II (2018) степеней. Имеет благодарности президента России (2011, 2016).Награжден серебряным Олимпийским орденом МОК (2000).В мае 2005 года Фетисов был включен в Зал славы Международной федерации хоккея.В апреле 2008 года на Аллее славы ЦСКА был открыт бюст Вячеслава Фетисова.Вячеслав Фетисов женат, у него есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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