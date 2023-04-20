https://ria.ru/20230420/evrokontrol-1866756836.html

Евроконтроль обвинил якобы пророссийских хакеров в кибератаке на его сайт

Евроконтроль обвинил якобы пророссийских хакеров в кибератаке на его сайт - РИА Новости, 20.04.2023

Евроконтроль обвинил якобы пророссийских хакеров в кибератаке на его сайт

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) сообщила, что с 19 апреля ее сайт подвергается кибератаке со стороны "пророссийских... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T21:48

2023-04-20T21:48

2023-04-20T21:48

в мире

технологии

евроконтроль

хакеры

кибератаки

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164049_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_7a04b8eb7163d9d5ed3b8cd0634e8083.jpg

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) сообщила, что с 19 апреля ее сайт подвергается кибератаке со стороны "пророссийских хакеров", при этом не приведя в доказательство какие-либо факты. "С 19 апреля вебсайт Евроконтроля подвергается атаке пророссийских хакеров. Атака приводит к перебоям работы сайта и его доступности... Не было никаких последствий для европейской авиации", - заявила представитель организации американской газете Wall Street Journal. Как пишет издание, высокопоставленный чиновник Евроконтроля, знакомый с ситуацией, сообщил, что организация приняла защитные меры в отношении своих операционных систем и что безопасность воздушного движения не находится под угрозой. Однако чиновник добавил, что пострадала внутренняя и внешняя коммуникация, в связи с чем примерно две тысячи работников были вынуждены использовать WebEx и иные коммерческие инструменты для связи. Газета отметила, что сайт организации был периодически недоступен в четверг вечером. Представитель организации, обвинивший в атаке на сайт якобы "пророссийских хакеров" не привел никаких доказательств своим заявлениям.

https://ria.ru/20230418/tsipso-1866010990.html

https://ria.ru/20230419/khakery-1866346177.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, евроконтроль, хакеры, кибератаки, россия