https://ria.ru/20230420/evrokontrol-1866756836.html
Евроконтроль обвинил якобы пророссийских хакеров в кибератаке на его сайт
Евроконтроль обвинил якобы пророссийских хакеров в кибератаке на его сайт - РИА Новости, 20.04.2023
Евроконтроль обвинил якобы пророссийских хакеров в кибератаке на его сайт
Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) сообщила, что с 19 апреля ее сайт подвергается кибератаке со стороны "пророссийских... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T21:48
2023-04-20T21:48
2023-04-20T21:48
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) сообщила, что с 19 апреля ее сайт подвергается кибератаке со стороны "пророссийских хакеров", при этом не приведя в доказательство какие-либо факты. "С 19 апреля вебсайт Евроконтроля подвергается атаке пророссийских хакеров. Атака приводит к перебоям работы сайта и его доступности... Не было никаких последствий для европейской авиации", - заявила представитель организации американской газете Wall Street Journal. Как пишет издание, высокопоставленный чиновник Евроконтроля, знакомый с ситуацией, сообщил, что организация приняла защитные меры в отношении своих операционных систем и что безопасность воздушного движения не находится под угрозой. Однако чиновник добавил, что пострадала внутренняя и внешняя коммуникация, в связи с чем примерно две тысячи работников были вынуждены использовать WebEx и иные коммерческие инструменты для связи. Газета отметила, что сайт организации был периодически недоступен в четверг вечером. Представитель организации, обвинивший в атаке на сайт якобы "пророссийских хакеров" не привел никаких доказательств своим заявлениям.
https://ria.ru/20230418/tsipso-1866010990.html
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в мире, технологии, евроконтроль, хакеры, кибератаки, россия
В мире, Технологии, Евроконтроль, хакеры, Кибератаки, Россия
Евроконтроль обвинил якобы пророссийских хакеров в кибератаке на его сайт
Евроконтроль сообщил о кибератаке на его сайт якобы со стороны пророссийских хакеров
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) сообщила, что с 19 апреля ее сайт подвергается кибератаке со стороны "пророссийских хакеров", при этом не приведя в доказательство какие-либо факты.
"С 19 апреля вебсайт Евроконтроля подвергается атаке пророссийских хакеров. Атака приводит к перебоям работы сайта и его доступности... Не было никаких последствий для европейской авиации", - заявила представитель организации американской газете Wall Street Journal.
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Как пишет издание, высокопоставленный чиновник Евроконтроля, знакомый с ситуацией, сообщил, что организация приняла защитные меры в отношении своих операционных систем и что безопасность воздушного движения не находится под угрозой. Однако чиновник добавил, что пострадала внутренняя и внешняя коммуникация, в связи с чем примерно две тысячи работников были вынуждены использовать WebEx и иные коммерческие инструменты для связи.
Газета отметила, что сайт организации был периодически недоступен в четверг вечером. Представитель организации, обвинивший в атаке на сайт якобы "пророссийских хакеров" не привел никаких доказательств своим заявлениям.
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