https://ria.ru/20230420/evrointegratsiya-1866656107.html

В Молдавии партия MAN предложила сделать евроинтеграцию национальной идеей

В Молдавии партия MAN предложила сделать евроинтеграцию национальной идеей - РИА Новости, 20.04.2023

В Молдавии партия MAN предложила сделать евроинтеграцию национальной идеей

Партия "Движения национальной альтернативы" (MAN) предлагает сделать европейскую интеграцию национальной идеей Молдавии, заявил в четверг лидер политсилы, мэр... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:58

2023-04-20T15:58

2023-04-20T15:58

в мире

молдавия

кишинев

брюссель

ион чебан

майя санду

евросоюз

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Партия "Движения национальной альтернативы" (MAN) предлагает сделать европейскую интеграцию национальной идеей Молдавии, заявил в четверг лидер политсилы, мэр Кишинева Ион Чебан. "Партия MAN выступает за то, чтобы европейская интеграция была национальной идеей Молдавии. Кишиневский пакт мы отправим для консультаций всем лицам, принимающим решения, партиям, гражданскому обществу и посольствам", - написал Чебан в Telegram-канале. Он пояснил, что хочет объединить все категории граждан, которые поддерживают сближение с ЕС. По мнению Чебана, подписание этого пакта будет означать, что поддержавшие его политсилы выражают свою приверженность развитию Молдавии путем продвижения демократических ценностей. "Европейская интеграция предоставит Молдавии возможность сократить отставание от ведущих стран за счет внутренних усилий и широкого сотрудничества, а также модернизировать страну в соответствии с новыми реалиями информационного общества и создать условия для повышения качества жизни граждан", - подчеркнул Чебан. При этим в правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" идею Чебана подвергли критике, заявив, что он пытается "дискредитировать идею евроинтеграции". Президент Молдавии Майя Санду 10 апреля обратилась к нации и анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания, который состоится 21 мая. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230420/yazyk-1866645438.html

https://ria.ru/20230419/diplomat-1866403750.html

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кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, ион чебан, майя санду, евросоюз, еврокомиссия