Губернатор Приангарья предложил выход из ситуации с экспортом угля
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
ИРКУТСК, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил в адрес президента РФ Владимира Путина письмо с предложениями по выходу из ситуации, сложившейся в регионе с экспортной отгрузкой угля в восточном направлении, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Отмечается, что Кобзев и заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров провели рабочую встречу и посетили Иркутский авиационный завод. Они обсудили вопросы подготовки специалистов для завода, а также проблемы, связанные с экспортной доставкой угля и лесоматериалов. Глава региона, в частности, подчеркнул, что установленные с 2020 года ограничения на отгрузку угля в восточном направлении нарушают сложившийся в регионе баланс добычи и правительство региона предпринимает меры, чтобы исправить положение.
"Решением ситуации с существующими логистическими ограничениями занимаюсь лично. Буквально накануне направил письмо в адрес президента страны с нашим предложением по выходу из сложившейся ситуации с отгрузкой угля. Необходимый объем – не ниже 3,5 миллиона тонн в год. От этого зависит экономика трех моногородов региона и работа почти четырех тысяч человек", - сказал Кобзев.
По данным региональных властей, сложности с экспортом продукции железнодорожным транспортом испытывают и предприятия лесопромышленного комплекса. За последние четыре года существующие ограничения со стороны железной дороги привели к сокращению отгрузки продукции всего лесопромышленного комплекса региона в восточном направлении в два раза, до 4,2 миллиона тонн.
По мнению Бочарова, которое приводит пресс-служба правительства Приангарья, для Иркутской области в первую очередь необходимо расшить транспортно-логистические коридоры. По поручению президента РФ сформирован приоритетный список предприятий. В ближайшее время будет проведена необходимая работа с РЖД.
Что касается авиазавода, то на текущий момент принято решение об участии региона в конкурсном отборе на предоставление грантов по федеральному проекту "Профессионалитет" в 2024 году. Это позволит привлечь средства на улучшение материально-технической базы при подготовке специалистов для завода, где реализуется программа по строительству самолетов МС-21.