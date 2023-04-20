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Губернатор Приангарья предложил выход из ситуации с экспортом угля - РИА Новости, 20.04.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
17:31 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/eksport-1866697732.html
Губернатор Приангарья предложил выход из ситуации с экспортом угля
Губернатор Приангарья предложил выход из ситуации с экспортом угля - РИА Новости, 20.04.2023
Губернатор Приангарья предложил выход из ситуации с экспортом угля
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил в адрес президента РФ Владимира Путина письмо с предложениями по выходу из ситуации, сложившейся в регионе с... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:31
2023-04-20T17:31
иркутская область
иркутская область
россия
игорь кобзев
олег бочаров (политик)
владимир путин
иркутский авиационный завод
ржд
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ИРКУТСК, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил в адрес президента РФ Владимира Путина письмо с предложениями по выходу из ситуации, сложившейся в регионе с экспортной отгрузкой угля в восточном направлении, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Отмечается, что Кобзев и заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров провели рабочую встречу и посетили Иркутский авиационный завод. Они обсудили вопросы подготовки специалистов для завода, а также проблемы, связанные с экспортной доставкой угля и лесоматериалов. Глава региона, в частности, подчеркнул, что установленные с 2020 года ограничения на отгрузку угля в восточном направлении нарушают сложившийся в регионе баланс добычи и правительство региона предпринимает меры, чтобы исправить положение."Решением ситуации с существующими логистическими ограничениями занимаюсь лично. Буквально накануне направил письмо в адрес президента страны с нашим предложением по выходу из сложившейся ситуации с отгрузкой угля. Необходимый объем – не ниже 3,5 миллиона тонн в год. От этого зависит экономика трех моногородов региона и работа почти четырех тысяч человек", - сказал Кобзев.По данным региональных властей, сложности с экспортом продукции железнодорожным транспортом испытывают и предприятия лесопромышленного комплекса. За последние четыре года существующие ограничения со стороны железной дороги привели к сокращению отгрузки продукции всего лесопромышленного комплекса региона в восточном направлении в два раза, до 4,2 миллиона тонн.По мнению Бочарова, которое приводит пресс-служба правительства Приангарья, для Иркутской области в первую очередь необходимо расшить транспортно-логистические коридоры. По поручению президента РФ сформирован приоритетный список предприятий. В ближайшее время будет проведена необходимая работа с РЖД.Что касается авиазавода, то на текущий момент принято решение об участии региона в конкурсном отборе на предоставление грантов по федеральному проекту "Профессионалитет" в 2024 году. Это позволит привлечь средства на улучшение материально-технической базы при подготовке специалистов для завода, где реализуется программа по строительству самолетов МС-21.
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иркутская область, россия, игорь кобзев, олег бочаров (политик), владимир путин, иркутский авиационный завод, ржд
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Олег Бочаров (политик), Владимир Путин, Иркутский авиационный завод, РЖД

Губернатор Приангарья предложил выход из ситуации с экспортом угля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил в адрес президента РФ Владимира Путина письмо с предложениями по выходу из ситуации, сложившейся в регионе с экспортной отгрузкой угля в восточном направлении, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Отмечается, что Кобзев и заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров провели рабочую встречу и посетили Иркутский авиационный завод. Они обсудили вопросы подготовки специалистов для завода, а также проблемы, связанные с экспортной доставкой угля и лесоматериалов. Глава региона, в частности, подчеркнул, что установленные с 2020 года ограничения на отгрузку угля в восточном направлении нарушают сложившийся в регионе баланс добычи и правительство региона предпринимает меры, чтобы исправить положение.
"Решением ситуации с существующими логистическими ограничениями занимаюсь лично. Буквально накануне направил письмо в адрес президента страны с нашим предложением по выходу из сложившейся ситуации с отгрузкой угля. Необходимый объем – не ниже 3,5 миллиона тонн в год. От этого зависит экономика трех моногородов региона и работа почти четырех тысяч человек", - сказал Кобзев.
По данным региональных властей, сложности с экспортом продукции железнодорожным транспортом испытывают и предприятия лесопромышленного комплекса. За последние четыре года существующие ограничения со стороны железной дороги привели к сокращению отгрузки продукции всего лесопромышленного комплекса региона в восточном направлении в два раза, до 4,2 миллиона тонн.
По мнению Бочарова, которое приводит пресс-служба правительства Приангарья, для Иркутской области в первую очередь необходимо расшить транспортно-логистические коридоры. По поручению президента РФ сформирован приоритетный список предприятий. В ближайшее время будет проведена необходимая работа с РЖД.
Что касается авиазавода, то на текущий момент принято решение об участии региона в конкурсном отборе на предоставление грантов по федеральному проекту "Профессионалитет" в 2024 году. Это позволит привлечь средства на улучшение материально-технической базы при подготовке специалистов для завода, где реализуется программа по строительству самолетов МС-21.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
150 предприятий Приангарья участвуют в ярмарке трудоустройства
14 апреля, 14:52
 
Иркутская областьИркутская областьРоссияИгорь КобзевОлег Бочаров (политик)Владимир ПутинИркутский авиационный заводРЖД
 
 
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