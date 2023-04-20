https://ria.ru/20230420/eksport-1866640295.html

Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, пишут СМИ

Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2023

Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, пишут СМИ

США и другие союзники Украины могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:14

2023-04-20T15:14

2023-04-20T16:19

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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. США и другие союзники Украины могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, сообщило агентство Bloomberg.По данным издания, авторы инициативы предложили перейти к санкционному режиму, при котором ввоз товаров в страну запрещен по умолчанию. При этом формируются списки исключений."Предложение все еще рассматривается и может быть изменено", — уточнило агентство.Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то участникам нового санкционного режима предстоит определить, что можно экспортировать в Россию. Предположительно, исключениями станут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, указано в статье.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866519357.html

https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866601952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, украина, в мире, владимир путин, москва, g7