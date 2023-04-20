Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, пишут СМИ
Bloomberg: страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. США и другие союзники Украины могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, сообщило агентство Bloomberg.
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"Представители G7 обсуждают идею в преддверии майской встречи лидеров ("Большой семерки". — Прим. ред.) в Японии", — говорится в публикации.
По данным издания, авторы инициативы предложили перейти к санкционному режиму, при котором ввоз товаров в страну запрещен по умолчанию. При этом формируются списки исключений.
"Предложение все еще рассматривается и может быть изменено", — уточнило агентство.
Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то участникам нового санкционного режима предстоит определить, что можно экспортировать в Россию. Предположительно, исключениями станут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, указано в статье.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.