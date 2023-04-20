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Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2023
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15:14 20.04.2023 (обновлено: 16:19 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/eksport-1866640295.html
Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, пишут СМИ
Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2023
Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, пишут СМИ
США и другие союзники Украины могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:14
2023-04-20T16:19
сша
россия
украина
в мире
владимир путин
москва
g7
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. США и другие союзники Украины могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, сообщило агентство Bloomberg.По данным издания, авторы инициативы предложили перейти к санкционному режиму, при котором ввоз товаров в страну запрещен по умолчанию. При этом формируются списки исключений."Предложение все еще рассматривается и может быть изменено", — уточнило агентство.Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то участникам нового санкционного режима предстоит определить, что можно экспортировать в Россию. Предположительно, исключениями станут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, указано в статье.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866519357.html
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сша
россия
украина
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США, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин, Москва, G7
Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, пишут СМИ

Bloomberg: страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный флаг США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. США и другие союзники Украины могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, сообщило агентство Bloomberg.
«

"Представители G7 обсуждают идею в преддверии майской встречи лидеров ("Большой семерки". — Прим. ред.) в Японии", — говорится в публикации.

По данным издания, авторы инициативы предложили перейти к санкционному режиму, при котором ввоз товаров в страну запрещен по умолчанию. При этом формируются списки исключений.
"Предложение все еще рассматривается и может быть изменено", — уточнило агентство.
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Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то участникам нового санкционного режима предстоит определить, что можно экспортировать в Россию. Предположительно, исключениями станут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, указано в статье.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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