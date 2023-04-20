https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866602302.html

Набиуллина призвала не допустить самоизоляции российской экономики

Набиуллина призвала не допустить самоизоляции российской экономики - РИА Новости, 20.04.2023

Набиуллина призвала не допустить самоизоляции российской экономики

Экономика России ни в коем случае не должна самоизолироваться, необходимо развивать импортозамещение, особенно по критическим направлениями, при этом сохраняя... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:44

2023-04-20T13:44

2023-04-20T13:44

экономика

технологии

россия

эльвира набиуллина

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Экономика России ни в коем случае не должна самоизолироваться, необходимо развивать импортозамещение, особенно по критическим направлениями, при этом сохраняя возможности торговать с миром, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Я считаю, что наша экономика ни в коем случаем не должна самоизолироваться. Да, должно быть импортозамещение, особенно по критическим элементам, технологиям, товарам и продукции. Но мы должны торговать с миром. Не весь мир хочет с нами торговать, но есть страны, которые готовы с нами торговать, готовы развивать наши компании, готовы выходить и искать новые рынки сбыта", - сказала Набиуллина, выступая в четверг с отчетом в Госдуме. Она отметила, что нередко масштаб разрабатываемых технологий требует выхода на международный рынок, иначе проекты просто будут не окупаемы. "Наша задача, как ЦБ, помочь выстраивать систему международных расчетов. Здесь очень много сложностей, потому что по системе международных расчетов, прежде всего, бьют санкции, они направлены, и вторичные санкции, и мы понимаем, как с нашими партнерами работают. Поэтому на двусторонней основе, шаг за шагом, мы пытаемся выстроить систему расчетов, взаимодействуя с нашими компаниями и банками", - добавила глава регулятора.

https://ria.ru/20230223/izolyatsiya-1853937448.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)