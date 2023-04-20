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Набиуллина призвала не допустить самоизоляции российской экономики - РИА Новости, 20.04.2023
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13:44 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866602302.html
Набиуллина призвала не допустить самоизоляции российской экономики
Набиуллина призвала не допустить самоизоляции российской экономики - РИА Новости, 20.04.2023
Набиуллина призвала не допустить самоизоляции российской экономики
Экономика России ни в коем случае не должна самоизолироваться, необходимо развивать импортозамещение, особенно по критическим направлениями, при этом сохраняя... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:44
2023-04-20T13:44
экономика
технологии
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Экономика России ни в коем случае не должна самоизолироваться, необходимо развивать импортозамещение, особенно по критическим направлениями, при этом сохраняя возможности торговать с миром, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Я считаю, что наша экономика ни в коем случаем не должна самоизолироваться. Да, должно быть импортозамещение, особенно по критическим элементам, технологиям, товарам и продукции. Но мы должны торговать с миром. Не весь мир хочет с нами торговать, но есть страны, которые готовы с нами торговать, готовы развивать наши компании, готовы выходить и искать новые рынки сбыта", - сказала Набиуллина, выступая в четверг с отчетом в Госдуме. Она отметила, что нередко масштаб разрабатываемых технологий требует выхода на международный рынок, иначе проекты просто будут не окупаемы. "Наша задача, как ЦБ, помочь выстраивать систему международных расчетов. Здесь очень много сложностей, потому что по системе международных расчетов, прежде всего, бьют санкции, они направлены, и вторичные санкции, и мы понимаем, как с нашими партнерами работают. Поэтому на двусторонней основе, шаг за шагом, мы пытаемся выстроить систему расчетов, взаимодействуя с нашими компаниями и банками", - добавила глава регулятора.
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экономика, технологии, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина призвала не допустить самоизоляции российской экономики

Набиуллина заявила, что экономика России ни в коем случае не должна самоизолироваться

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Экономика России ни в коем случае не должна самоизолироваться, необходимо развивать импортозамещение, особенно по критическим направлениями, при этом сохраняя возможности торговать с миром, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Я считаю, что наша экономика ни в коем случаем не должна самоизолироваться. Да, должно быть импортозамещение, особенно по критическим элементам, технологиям, товарам и продукции. Но мы должны торговать с миром. Не весь мир хочет с нами торговать, но есть страны, которые готовы с нами торговать, готовы развивать наши компании, готовы выходить и искать новые рынки сбыта", - сказала Набиуллина, выступая в четверг с отчетом в Госдуме.
Она отметила, что нередко масштаб разрабатываемых технологий требует выхода на международный рынок, иначе проекты просто будут не окупаемы.
"Наша задача, как ЦБ, помочь выстраивать систему международных расчетов. Здесь очень много сложностей, потому что по системе международных расчетов, прежде всего, бьют санкции, они направлены, и вторичные санкции, и мы понимаем, как с нашими партнерами работают. Поэтому на двусторонней основе, шаг за шагом, мы пытаемся выстроить систему расчетов, взаимодействуя с нашими компаниями и банками", - добавила глава регулятора.
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ЭкономикаТехнологииРоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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