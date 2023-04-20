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Эксперт рассказал о заданиях в ЕГЭ, посвященных СВО - РИА Новости, 20.04.2023
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07:33 20.04.2023 (обновлено: 07:40 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/ege-1866509848.html
Эксперт рассказал о заданиях в ЕГЭ, посвященных СВО
Эксперт рассказал о заданиях в ЕГЭ, посвященных СВО - РИА Новости, 20.04.2023
Эксперт рассказал о заданиях в ЕГЭ, посвященных СВО
Задания, посвященные специальной военной операции на Украине, могут появляться в ЕГЭ постепенно, какие-то вопросы могут появиться уже в ближайшее время, сообщил РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T07:33
2023-04-20T07:40
общество
россия
украина
донецкая народная республика
анатолий торкунов
владимир мединский
сергей кравцов
мгимо
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Задания, посвященные специальной военной операции на Украине, могут появляться в ЕГЭ постепенно, какие-то вопросы могут появиться уже в ближайшее время, сообщил РИА Новости ректор МГИМО Анатолий Торкунов, который участвует в процессе создания нового учебника отечественной истории и состоит в рабочей группе. "Трудно сказать, сейчас же в учебниках нет этого. Но я думаю, что какие-то вопросы, может быть, не прямые, но какие-то вопросы, тем не менее, будут, в школе же это изучается, и учителя к этому готовы и будут учить", - сказал Торкунов, отвечая на вопрос, когда, по его мнению задания, посвященные специальной военной операции появятся на ЕГЭ. Он добавил, что учителей необходимо подготовить к преподаванию истории по новому учебнику, но надо дождаться появления самого учебника, будет переходный период, предстоит большая работа, так как учебники еще предстоит напечатать. Он напомнил, что новый учебник истории для 10-11 классов выйдет уже к началу учебного года, а выпуск полной линейки планируется к 2024 году. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление.
https://ria.ru/20230407/ege-1863758343.html
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общество, россия, украина, донецкая народная республика, анатолий торкунов, владимир мединский, сергей кравцов, мгимо, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Анатолий Торкунов, Владимир Мединский, Сергей Кравцов, МГИМО, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Эксперт рассказал о заданиях в ЕГЭ, посвященных СВО

Ректор МГИМО Торкунов: задания, посвященные СВО, могут появляться в ЕГЭ постепенно

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Задания, посвященные специальной военной операции на Украине, могут появляться в ЕГЭ постепенно, какие-то вопросы могут появиться уже в ближайшее время, сообщил РИА Новости ректор МГИМО Анатолий Торкунов, который участвует в процессе создания нового учебника отечественной истории и состоит в рабочей группе.
"Трудно сказать, сейчас же в учебниках нет этого. Но я думаю, что какие-то вопросы, может быть, не прямые, но какие-то вопросы, тем не менее, будут, в школе же это изучается, и учителя к этому готовы и будут учить", - сказал Торкунов, отвечая на вопрос, когда, по его мнению задания, посвященные специальной военной операции появятся на ЕГЭ.
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Он добавил, что учителей необходимо подготовить к преподаванию истории по новому учебнику, но надо дождаться появления самого учебника, будет переходный период, предстоит большая работа, так как учебники еще предстоит напечатать.
«
"Я думаю, что это быстро должно пройти. Если вспомнить, как переходили на новые линейки, в том числе под моей редакцией, редакцией Мединского, их три было линейки. Довольно быстро это было, где-то в школах использовали старые учебники, но сейчас заинтересованы сами в новых учебниках", - отметил Торкунов.
Он напомнил, что новый учебник истории для 10-11 классов выйдет уже к началу учебного года, а выпуск полной линейки планируется к 2024 году.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление.
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ОбществоРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАнатолий ТоркуновВладимир МединскийСергей КравцовМГИМОРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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