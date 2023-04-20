ВС России пресекли действия трех украинских ДРГ на Купянском направлении
Киев за сутки потерял более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сказали в министерстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполь, Северск Малый и Серебрянка Донецкой народной республики.
"Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в министерстве .