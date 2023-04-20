https://ria.ru/20230420/drg-1866622028.html

ВС России пресекли действия трех украинских ДРГ на Купянском направлении

ВС России пресекли действия трех украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.04.2023

ВС России пресекли действия трех украинских ДРГ на Купянском направлении

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:31

2023-04-20T14:31

2023-04-20T14:43

специальная военная операция на украине

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безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполь, Северск Малый и Серебрянка Донецкой народной республики."Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в министерстве .

https://ria.ru/20230420/pvo-1866623439.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, киев