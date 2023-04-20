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ВС России пресекли действия трех украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 20.04.2023 (обновлено: 14:43 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/drg-1866622028.html
ВС России пресекли действия трех украинских ДРГ на Купянском направлении
ВС России пресекли действия трех украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.04.2023
ВС России пресекли действия трех украинских ДРГ на Купянском направлении
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:31
2023-04-20T14:43
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
киев
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполь, Северск Малый и Серебрянка Донецкой народной республики."Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в министерстве .
https://ria.ru/20230420/pvo-1866623439.html
россия
харьковская область
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Киев
ВС России пресекли действия трех украинских ДРГ на Купянском направлении

Киев за сутки потерял более 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сказали в министерстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполь, Северск Малый и Серебрянка Донецкой народной республики.
"Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в министерстве .
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьКиев
 
 
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