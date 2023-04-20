https://ria.ru/20230420/donetsk-1866490396.html

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 20.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда

Украинские войска выпустили в 00.03 по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T00:23

2023-04-20T00:23

2023-04-20T00:23

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

украина

сцкк

нато

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 00.03 по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.03 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866438963.html

донецк

петровский район

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происшествия, донецк, петровский район, украина, сцкк, нато, россия