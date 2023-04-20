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Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:23 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/donetsk-1866490396.html
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 20.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска выпустили в 00.03 по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T00:23
2023-04-20T00:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
украина
сцкк
нато
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 00.03 по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.03 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866438963.html
донецк
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происшествия, донецк, петровский район, украина, сцкк, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Украина, СЦКК, НАТО, Россия
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Разрушенная стена дома в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушенная стена дома в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 00.03 по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.03 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Александр Станков
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Вчера, 18:44
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районУкраинаСЦККНАТОРоссия
 
 
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