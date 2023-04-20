https://ria.ru/20230420/dom-1866533532.html

В Приморье на границе с КНДР открыли дом российско-корейской дружбы

В Приморье на границе с КНДР открыли дом российско-корейской дружбы - РИА Новости, 20.04.2023

В Приморье на границе с КНДР открыли дом российско-корейской дружбы

Дом российско-корейской дружбы, построенный на границе с КНДР в Приморье накануне визита в СССР северокорейского лидера Ким Ир Сена, обновили в преддверие... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:15

2023-04-20T10:15

2023-04-20T10:15

россия

кндр (северная корея)

владивосток

ссср

ким ир сен

владимир путин

ким чен ын

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866532201_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9022d6319f4d091a95dd13db43a9f48b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Дом российско-корейской дружбы, построенный на границе с КНДР в Приморье накануне визита в СССР северокорейского лидера Ким Ир Сена, обновили в преддверие четвертой годовщины визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, а также в честь 111-й годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена, сообщило представительство МИД во Владивостоке."Двадцатого апреля посол А.П. Броварец, генеральный консул КНДР Зо Сек Чхор, заместитель председателя законодательного собрания Приморья Д. Текиев, президент Торгово-промышленной палаты Приморья Б. Ступницкий, вице-мэр Владивостока А. Стегний, руководитель Агентства международного сотрудничества А. Старичков приняли участие в церемонии открытия обновленного дома российско-корейской дружбы в поселке городского типа Хасан на стыке трех границ – России, КНДР и КНР", - говорится в сообщении представительства МИД.В представительстве РИА Новости уточнили, что церемония приурочена к грядущей четвертой годовщине визита Ким Чен Ына в Россию, а также к прошедшему дню рождения Ким Ир Сена. "Были проведены косметические работы, обновлена фасадная группа, памятные доски из пластика заменены на мраморные, перед входом появилась брусчатка", - сказал собеседник. Дом российско-корейской дружбы был построен накануне визита Ким Ир Сена в 1986 году. В 2016 году здание восстановили после пожара, уничтожившего его в 2015 году. Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 года. В выходные в КНДР прошли многочисленные мероприятия, приуроченные к 111-й годовщине со дня рождения основателя страны. Ким Чен Ын прибыл в Приморье 24 апреля 2019 года, во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков, и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году. Во время своего визита лидер КНДР также возложил венок к подводной лодке С-56 мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке, пообедал в ресторане "Лесная заимка", встретился с властями региона и посетил дом российско-корейской дружбы, построенный накануне визита Ким Ир Сена в 1986 году.

https://ria.ru/20230418/kitay-1865974001.html

https://ria.ru/20230416/kndr-1865608712.html

россия

кндр (северная корея)

владивосток

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кндр (северная корея), владивосток, ссср, ким ир сен, владимир путин, ким чен ын, в мире