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В Приморье на границе с КНДР открыли дом российско-корейской дружбы - РИА Новости, 20.04.2023
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10:15 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/dom-1866533532.html
В Приморье на границе с КНДР открыли дом российско-корейской дружбы
В Приморье на границе с КНДР открыли дом российско-корейской дружбы - РИА Новости, 20.04.2023
В Приморье на границе с КНДР открыли дом российско-корейской дружбы
Дом российско-корейской дружбы, построенный на границе с КНДР в Приморье накануне визита в СССР северокорейского лидера Ким Ир Сена, обновили в преддверие... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:15
2023-04-20T10:15
россия
кндр (северная корея)
владивосток
ссср
ким ир сен
владимир путин
ким чен ын
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Дом российско-корейской дружбы, построенный на границе с КНДР в Приморье накануне визита в СССР северокорейского лидера Ким Ир Сена, обновили в преддверие четвертой годовщины визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, а также в честь 111-й годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена, сообщило представительство МИД во Владивостоке."Двадцатого апреля посол А.П. Броварец, генеральный консул КНДР Зо Сек Чхор, заместитель председателя законодательного собрания Приморья Д. Текиев, президент Торгово-промышленной палаты Приморья Б. Ступницкий, вице-мэр Владивостока А. Стегний, руководитель Агентства международного сотрудничества А. Старичков приняли участие в церемонии открытия обновленного дома российско-корейской дружбы в поселке городского типа Хасан на стыке трех границ – России, КНДР и КНР", - говорится в сообщении представительства МИД.В представительстве РИА Новости уточнили, что церемония приурочена к грядущей четвертой годовщине визита Ким Чен Ына в Россию, а также к прошедшему дню рождения Ким Ир Сена. "Были проведены косметические работы, обновлена фасадная группа, памятные доски из пластика заменены на мраморные, перед входом появилась брусчатка", - сказал собеседник. Дом российско-корейской дружбы был построен накануне визита Ким Ир Сена в 1986 году. В 2016 году здание восстановили после пожара, уничтожившего его в 2015 году. Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 года. В выходные в КНДР прошли многочисленные мероприятия, приуроченные к 111-й годовщине со дня рождения основателя страны. Ким Чен Ын прибыл в Приморье 24 апреля 2019 года, во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков, и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году. Во время своего визита лидер КНДР также возложил венок к подводной лодке С-56 мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке, пообедал в ресторане "Лесная заимка", встретился с властями региона и посетил дом российско-корейской дружбы, построенный накануне визита Ким Ир Сена в 1986 году.
https://ria.ru/20230418/kitay-1865974001.html
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кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), владивосток, ссср, ким ир сен, владимир путин, ким чен ын, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Владивосток, СССР, Ким Ир Сен, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире
В Приморье на границе с КНДР открыли дом российско-корейской дружбы

Обновленный дом российско-корейской дружбы открыли на границе с КНДР в Приморье

© Фото : представительство МИД России во ВладивостокеЦеремония открытия обновленного Дома российско-корейской дружбы в п.г.т. Хасан
Церемония открытия обновленного Дома российско-корейской дружбы в п.г.т. Хасан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : представительство МИД России во Владивостоке
Церемония открытия обновленного Дома российско-корейской дружбы в п.г.т. Хасан
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Дом российско-корейской дружбы, построенный на границе с КНДР в Приморье накануне визита в СССР северокорейского лидера Ким Ир Сена, обновили в преддверие четвертой годовщины визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, а также в честь 111-й годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена, сообщило представительство МИД во Владивостоке.
"Двадцатого апреля посол А.П. Броварец, генеральный консул КНДР Зо Сек Чхор, заместитель председателя законодательного собрания Приморья Д. Текиев, президент Торгово-промышленной палаты Приморья Б. Ступницкий, вице-мэр Владивостока А. Стегний, руководитель Агентства международного сотрудничества А. Старичков приняли участие в церемонии открытия обновленного дома российско-корейской дружбы в поселке городского типа Хасан на стыке трех границ – России, КНДР и КНР", - говорится в сообщении представительства МИД.
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В представительстве РИА Новости уточнили, что церемония приурочена к грядущей четвертой годовщине визита Ким Чен Ына в Россию, а также к прошедшему дню рождения Ким Ир Сена.
"Были проведены косметические работы, обновлена фасадная группа, памятные доски из пластика заменены на мраморные, перед входом появилась брусчатка", - сказал собеседник.
Дом российско-корейской дружбы был построен накануне визита Ким Ир Сена в 1986 году. В 2016 году здание восстановили после пожара, уничтожившего его в 2015 году.
Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 года. В выходные в КНДР прошли многочисленные мероприятия, приуроченные к 111-й годовщине со дня рождения основателя страны.
Ким Чен Ын прибыл в Приморье 24 апреля 2019 года, во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков, и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году. Во время своего визита лидер КНДР также возложил венок к подводной лодке С-56 мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке, пообедал в ресторане "Лесная заимка", встретился с властями региона и посетил дом российско-корейской дружбы, построенный накануне визита Ким Ир Сена в 1986 году.
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