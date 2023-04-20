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Глава Хабаровского края поручил закрыть вопрос с обманутыми дольщиками - РИА Новости, 20.04.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
08:45 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/dolschiki-1866516456.html
Глава Хабаровского края поручил закрыть вопрос с обманутыми дольщиками
Глава Хабаровского края поручил закрыть вопрос с обманутыми дольщиками - РИА Новости, 20.04.2023
Глава Хабаровского края поручил закрыть вопрос с обманутыми дольщиками
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на ежегодном отчете о работе правительства региона перед депутатами поручил закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:45
2023-04-20T08:45
хабаровский край
хабаровск
хабаровский край
казань
михаил дегтярев
дальспецстрой
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ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на ежегодном отчете о работе правительства региона перед депутатами поручил закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в 2023 году "окончательно и бесповоротно". Расширенное заседание законодательной думы прошло в четверг в Доме офицеров Восточного военного округа, передает корреспондент РИА Новости. Кроме депутатского корпуса, на мероприятие были приглашены заместители председателя правительства, министры, главы муниципальных образований, члены Общественного совета при губернаторе, руководители силовых структур и ведомств, крупных предприятий и компаний, общественных организаций и объединений. "Задача на 2023 год - закрыть проблему обманутых дольщиков. Каждый гражданин, вложившийся в улучшение жилищных условий, должен получить ключи от квартиры или деньги обратно. Несмотря на санкционное давление, работа по восстановлению прав пострадавших дольщиков в крае не прекращается... Ставлю задачу в этом году проблему обманутых дольщиков решить окончательно и бесповоротно", - сказал Дегтярев. Губернатор отметил, что на сегодня в реестре остается 14 проблемных объектов. Под особым контролем - дома ООО "Диалог", на которые приходится наибольшее число обманутых дольщиков. По словам главы региона, уже выстроена совместная работа с федеральным "Фондом развития территорий". Он уточнил, что в прошлом году более 300 семей были восстановлены в правах. Как в марте сообщало правительство региона, застройщик ООО "СЗ "Реал Строй" ввел в эксплуатацию последний долгострой в микрорайоне "Строитель" Хабаровска - жилой дом №23. Возведение дома начинало ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" в 2014 году. Однако, в связи с банкротством предприятия, строительство было приостановлено, а правопреемником предприятия стало ГВСУ №6. Позже и оно обанкротилось. В декабре 2021 года компания "Реал Строй" приобрела права на достройку дома и ввела его в эксплуатацию, как и планировала, в 2023 году. Всего в доме 260 квартир. Отмечалось, что последние недостроенные дома "Дальспецстроя", расположенные по улице Бондаря в Краснофлотском районе, выкуплены федеральным застройщиком Unikey (город Казань). Кроме того, земельные участки 6-го – 7-го микрорайона в Северной части Хабаровска (район ТОГУ), где "Дальспецстрой" планировал строить дома, приобрела компания "Талан", которая приступила к комплексной жилой застройке. По словам главы региона, в зоне особого внимания остается социальная сфера. Она должна стать "дружелюбней к каждому жителю", указал Дегтярев. Говоря о социальных обязательствах перед населением, губернатор отметил, что они выполняются своевременно и в полном объеме.
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хабаровск, хабаровский край, казань, михаил дегтярев, дальспецстрой
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край, Казань, Михаил Дегтярев, Дальспецстрой
Глава Хабаровского края поручил закрыть вопрос с обманутыми дольщиками

Глава региона Михаил Дегтярев поручил закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в 2023 году

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на ежегодном отчете о работе правительства региона перед депутатами поручил закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в 2023 году "окончательно и бесповоротно".
Расширенное заседание законодательной думы прошло в четверг в Доме офицеров Восточного военного округа, передает корреспондент РИА Новости. Кроме депутатского корпуса, на мероприятие были приглашены заместители председателя правительства, министры, главы муниципальных образований, члены Общественного совета при губернаторе, руководители силовых структур и ведомств, крупных предприятий и компаний, общественных организаций и объединений.
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"Задача на 2023 год - закрыть проблему обманутых дольщиков. Каждый гражданин, вложившийся в улучшение жилищных условий, должен получить ключи от квартиры или деньги обратно. Несмотря на санкционное давление, работа по восстановлению прав пострадавших дольщиков в крае не прекращается... Ставлю задачу в этом году проблему обманутых дольщиков решить окончательно и бесповоротно", - сказал Дегтярев.
Губернатор отметил, что на сегодня в реестре остается 14 проблемных объектов. Под особым контролем - дома ООО "Диалог", на которые приходится наибольшее число обманутых дольщиков. По словам главы региона, уже выстроена совместная работа с федеральным "Фондом развития территорий". Он уточнил, что в прошлом году более 300 семей были восстановлены в правах.
Как в марте сообщало правительство региона, застройщик ООО "СЗ "Реал Строй" ввел в эксплуатацию последний долгострой в микрорайоне "Строитель" Хабаровска - жилой дом №23. Возведение дома начинало ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" в 2014 году. Однако, в связи с банкротством предприятия, строительство было приостановлено, а правопреемником предприятия стало ГВСУ №6. Позже и оно обанкротилось. В декабре 2021 года компания "Реал Строй" приобрела права на достройку дома и ввела его в эксплуатацию, как и планировала, в 2023 году. Всего в доме 260 квартир.
Отмечалось, что последние недостроенные дома "Дальспецстроя", расположенные по улице Бондаря в Краснофлотском районе, выкуплены федеральным застройщиком Unikey (город Казань). Кроме того, земельные участки 6-го – 7-го микрорайона в Северной части Хабаровска (район ТОГУ), где "Дальспецстрой" планировал строить дома, приобрела компания "Талан", которая приступила к комплексной жилой застройке.
По словам главы региона, в зоне особого внимания остается социальная сфера. Она должна стать "дружелюбней к каждому жителю", указал Дегтярев. Говоря о социальных обязательствах перед населением, губернатор отметил, что они выполняются своевременно и в полном объеме.
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Хабаровский крайХабаровскХабаровский крайКазаньМихаил ДегтяревДальспецстрой
 
 
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