https://ria.ru/20230420/dolg-1866741954.html
Лавров рассказал о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы
Лавров рассказал о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы - РИА Новости, 20.04.2023
Лавров рассказал о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что согласование условий по реструктуризации кубинского долга фактически завершено. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:01
2023-04-20T20:01
2023-04-20T20:19
россия
сергей лавров
экономика
куба
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564357905_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_b0baba4f341254b96fdabafef5e99456.jpg
ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что согласование условий по реструктуризации кубинского долга фактически завершено. "Безусловно, всему тому, что сейчас прогрессирует, достигается, способствовало фактически уже завершению работы по согласованию условий реструктуризации кубинской задолженности", - сказал он в ходе пресс-конференции.Москва и Гавана ведут переговоры о кредите на дополнительную поставку пшеницы, также сообщил Сергей Лавров."Потребности наших латиноамериканских коллег в зерне и других видах продовольствия мы, по-моему, удовлетворяем. Я ни от кого жалоб не слышу. С кубинскими друзьями договариваемся о специальном кредите на дополнительную поставку пшеницы", - сказал министр иностранных дел России.
https://ria.ru/20230420/ssha-1866737994.html
россия
куба
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564357905_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_275cf2437584144431e5cee264d7a63e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, экономика, куба, москва
Россия, Сергей Лавров, Экономика, Куба, Москва
Лавров рассказал о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы
Лавров: согласование условий по реструктуризации кубинского долга фактически завершено
ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что согласование условий по реструктуризации кубинского долга фактически завершено.
"Безусловно, всему тому, что сейчас прогрессирует, достигается, способствовало фактически уже завершению работы по согласованию условий реструктуризации кубинской задолженности", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Москва
и Гавана
ведут переговоры о кредите на дополнительную поставку пшеницы, также сообщил Сергей Лавров.
"Потребности наших латиноамериканских коллег в зерне и других видах продовольствия мы, по-моему, удовлетворяем. Я ни от кого жалоб не слышу. С кубинскими друзьями договариваемся о специальном кредите на дополнительную поставку пшеницы", - сказал министр иностранных дел России.
Лавров заявил, что США объявили крестовый поход против России