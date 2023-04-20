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Лавров рассказал о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы - РИА Новости, 20.04.2023
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20:01 20.04.2023 (обновлено: 20:19 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/dolg-1866741954.html
Лавров рассказал о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы
Лавров рассказал о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы - РИА Новости, 20.04.2023
Лавров рассказал о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что согласование условий по реструктуризации кубинского долга фактически завершено. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:01
2023-04-20T20:19
россия
сергей лавров
экономика
куба
москва
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что согласование условий по реструктуризации кубинского долга фактически завершено. "Безусловно, всему тому, что сейчас прогрессирует, достигается, способствовало фактически уже завершению работы по согласованию условий реструктуризации кубинской задолженности", - сказал он в ходе пресс-конференции.Москва и Гавана ведут переговоры о кредите на дополнительную поставку пшеницы, также сообщил Сергей Лавров."Потребности наших латиноамериканских коллег в зерне и других видах продовольствия мы, по-моему, удовлетворяем. Я ни от кого жалоб не слышу. С кубинскими друзьями договариваемся о специальном кредите на дополнительную поставку пшеницы", - сказал министр иностранных дел России.
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россия, сергей лавров, экономика, куба, москва
Россия, Сергей Лавров, Экономика, Куба, Москва
Лавров рассказал о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы

Лавров: согласование условий по реструктуризации кубинского долга фактически завершено

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что согласование условий по реструктуризации кубинского долга фактически завершено.
"Безусловно, всему тому, что сейчас прогрессирует, достигается, способствовало фактически уже завершению работы по согласованию условий реструктуризации кубинской задолженности", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Москва и Гавана ведут переговоры о кредите на дополнительную поставку пшеницы, также сообщил Сергей Лавров.
"Потребности наших латиноамериканских коллег в зерне и других видах продовольствия мы, по-моему, удовлетворяем. Я ни от кого жалоб не слышу. С кубинскими друзьями договариваемся о специальном кредите на дополнительную поставку пшеницы", - сказал министр иностранных дел России.
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