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Лавров рассказал о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы

Лавров рассказал о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы - РИА Новости, 20.04.2023

Лавров рассказал о согласовании условий по реструктуризации долга Кубы

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что согласование условий по реструктуризации кубинского долга фактически завершено. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T20:01

2023-04-20T20:01

2023-04-20T20:19

россия

сергей лавров

экономика

куба

москва

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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что согласование условий по реструктуризации кубинского долга фактически завершено. "Безусловно, всему тому, что сейчас прогрессирует, достигается, способствовало фактически уже завершению работы по согласованию условий реструктуризации кубинской задолженности", - сказал он в ходе пресс-конференции.Москва и Гавана ведут переговоры о кредите на дополнительную поставку пшеницы, также сообщил Сергей Лавров."Потребности наших латиноамериканских коллег в зерне и других видах продовольствия мы, по-моему, удовлетворяем. Я ни от кого жалоб не слышу. С кубинскими друзьями договариваемся о специальном кредите на дополнительную поставку пшеницы", - сказал министр иностранных дел России.

https://ria.ru/20230420/ssha-1866737994.html

россия

куба

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россия, сергей лавров, экономика, куба, москва