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Киев рассматривает несколько сценариев по форсированию Днепра, заявил Рогов
Киев рассматривает несколько сценариев по форсированию Днепра, заявил Рогов - РИА Новости, 20.04.2023
Киев рассматривает несколько сценариев по форсированию Днепра, заявил Рогов
Украинские войска могут попытаться форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T07:13
2023-04-20T07:13
2023-04-20T07:17
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
днепр (город)
новая каховка
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска могут попытаться форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Зеленский ведет, прежде всего, пиар-войну, поэтому может кинуть на убой кого угодно и в каком угодно количестве, если поймет, что получит выгоду и определенные плюшки от Запада. Поэтому я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр. У них есть несколько сценариев. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области", — сказал Рогов. По его словам, попытка форсировать Днепр представляет собой самоубийство и идиотизм, но в действиях киевских властей не стоит искать здравый смысл.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украина не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают удерживать его центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230419/povrezhdeniya-1866437403.html
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безопасность, киев, днепр (город), новая каховка, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Днепр (город), Новая Каховка, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Киев рассматривает несколько сценариев по форсированию Днепра, заявил Рогов
Рогов: ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе Новой Каховки или Энергодара