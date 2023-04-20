https://ria.ru/20230420/dnepr-1866508047.html

Киев рассматривает несколько сценариев по форсированию Днепра, заявил Рогов

Киев рассматривает несколько сценариев по форсированию Днепра, заявил Рогов - РИА Новости, 20.04.2023

Киев рассматривает несколько сценариев по форсированию Днепра, заявил Рогов

Украинские войска могут попытаться форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T07:13

2023-04-20T07:13

2023-04-20T07:17

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

днепр (город)

новая каховка

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска могут попытаться форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Зеленский ведет, прежде всего, пиар-войну, поэтому может кинуть на убой кого угодно и в каком угодно количестве, если поймет, что получит выгоду и определенные плюшки от Запада. Поэтому я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр. У них есть несколько сценариев. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области", — сказал Рогов. По его словам, попытка форсировать Днепр представляет собой самоубийство и идиотизм, но в действиях киевских властей не стоит искать здравый смысл.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украина не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают удерживать его центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230419/povrezhdeniya-1866437403.html

https://ria.ru/20230419/ukraina-1866448353.html

киев

днепр (город)

новая каховка

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безопасность, киев, днепр (город), новая каховка, владимир рогов, вооруженные силы украины