https://ria.ru/20230420/demonstratsiya-1866695927.html

В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию

В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию - РИА Новости, 20.04.2023

В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию

Первомайская демонстрация в Севастополе в этом году проводиться не будет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:27

2023-04-20T17:27

2023-04-20T17:27

общество

севастополь

россия

день победы

михаил развожаев

майские праздники

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Первомайская демонстрация в Севастополе в этом году проводиться не будет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее губернатор сообщил, что в этом году в Севастополе не будут проводить военный парад в День Победы, решение принято на уровне Минобороны РФ. "Первого мая также праздничного шествия в городе не будет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Он добавил, что программу празднования Дня Победы в Севастополе определит оргкомитет. Праздничные мероприятия будут проходить в городе на различных площадках - в парках, скверах и учреждениях.

https://ria.ru/20230418/polk-1866037271.html

севастополь

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, севастополь, россия, день победы, михаил развожаев, майские праздники, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)