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В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию - РИА Новости, 20.04.2023
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17:27 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/demonstratsiya-1866695927.html
В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию
В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию - РИА Новости, 20.04.2023
В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию
Первомайская демонстрация в Севастополе в этом году проводиться не будет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:27
2023-04-20T17:27
общество
севастополь
россия
день победы
михаил развожаев
майские праздники
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Первомайская демонстрация в Севастополе в этом году проводиться не будет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее губернатор сообщил, что в этом году в Севастополе не будут проводить военный парад в День Победы, решение принято на уровне Минобороны РФ. "Первого мая также праздничного шествия в городе не будет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Он добавил, что программу празднования Дня Победы в Севастополе определит оргкомитет. Праздничные мероприятия будут проходить в городе на различных площадках - в парках, скверах и учреждениях.
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севастополь
россия
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общество, севастополь, россия, день победы, михаил развожаев, майские праздники, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Севастополь, Россия, День Победы, Михаил Развожаев, майские праздники, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене первомайской демонстрации

© РИА Новости / Сергей Петросян | Перейти в медиабанкПорт в Севастополе
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Первомайская демонстрация в Севастополе в этом году проводиться не будет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщил, что в этом году в Севастополе не будут проводить военный парад в День Победы, решение принято на уровне Минобороны РФ.
"Первого мая также праздничного шествия в городе не будет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Он добавил, что программу празднования Дня Победы в Севастополе определит оргкомитет. Праздничные мероприятия будут проходить в городе на различных площадках - в парках, скверах и учреждениях.
Онлайн-трансляция акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется
18 апреля, 12:14
 
ОбществоСевастопольРоссияДень ПобедыМихаил Развожаевмайские праздникиРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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