https://ria.ru/20230420/demonstratsiya-1866695927.html
В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию
В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию - РИА Новости, 20.04.2023
В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию
Первомайская демонстрация в Севастополе в этом году проводиться не будет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:27
2023-04-20T17:27
2023-04-20T17:27
общество
севастополь
россия
день победы
михаил развожаев
майские праздники
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Первомайская демонстрация в Севастополе в этом году проводиться не будет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее губернатор сообщил, что в этом году в Севастополе не будут проводить военный парад в День Победы, решение принято на уровне Минобороны РФ. "Первого мая также праздничного шествия в городе не будет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Он добавил, что программу празднования Дня Победы в Севастополе определит оргкомитет. Праздничные мероприятия будут проходить в городе на различных площадках - в парках, скверах и учреждениях.
https://ria.ru/20230418/polk-1866037271.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, россия, день победы, михаил развожаев, майские праздники, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Севастополь, Россия, День Победы, Михаил Развожаев, майские праздники, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене первомайской демонстрации