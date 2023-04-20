https://ria.ru/20230420/delo-1866647552.html

Эксперт объяснила связь названий "Катынь" и "Буча" одинаковой игрой слов

Эксперт объяснила связь названий "Катынь" и "Буча" одинаковой игрой слов - РИА Новости, 20.04.2023

Эксперт объяснила связь названий "Катынь" и "Буча" одинаковой игрой слов

Географическое название "Катынь" гитлеровцы выбрали в 1943 году для обвинения СССР якобы в расстреле польских офицеров потому, что этот топоним созвучен... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:31

2023-04-20T15:31

2023-04-20T15:40

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Географическое название "Катынь" гитлеровцы выбрали в 1943 году для обвинения СССР якобы в расстреле польских офицеров потому, что этот топоним созвучен польскому слову "палач", этот же прием Запад и управляемый им киевский режим использовали при провокации в Буче, считает научный директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Оксана Корнилова. Польша ежегодно 13 апреля отмечает День памяти жертв Катыни. В тот день в 1943 году министерство пропаганды Германии, руководимое Геббельсом, сообщило, что в Катынском лесу в Смоленской области найдено массовое захоронение польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД. После освобождения Смоленска Красной армией была создана советская комиссия, которая, проведя собственное расследование, заключила, что поляков в Катыни осенью 1941 года убили немецкие оккупационные войска. Место, где, как заявляли гитлеровцы, они нашли останки польских офицеров, у местного населения, всегда называлось и сейчас также называется "Козьи горы", подчеркнула Корнилова, выступая в четверг на круглом столе об истории советско-польских отношений, связанных с катынским вопросом, прошедшем на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Нацисты использовали название "Катынь" потому, что в нескольких километрах рядом располагался древний смоленский поселок Катынь, названный от слова "катить", и где "располагался путь из варяг в греки", отметила Корнилова. Но это географическое название по-польски приобретает иное звучание из-за польского корня kat, означающего "палач", добавила Корнилова. "Вся эта катынская провокация изначально была рассчитана на поляков… Это слово изначально задает дуализм всему изучению катынского преступления", - подчеркнула она. В самом названии "Катынь" для поляков 80 лет назад было заложено, что есть палачи и жертвы, отметила Корнилова. "Эти нацистские методички, как мы знаем, используются в современной ситуации на Украине", - добавила она. В качестве примера она привела провокацию в Буче, устроенную киевским режимом в конце марта 2022 года и раскрученную Западом. Буча – ничего не говорящее название на русском языке, рядом есть сотни других украинских населенных пунктов, но именно Буча была выбрана для антироссийской провокации, отметила Корнилова. "На кого была ориентирована эта провокация? На англоязычную публику. Слово "Буча" созвучно с англоязычным словом butcher – мясник", - добавила эксперт. Выбрать географическое название "Катынь" для антисоветской провокации гитлеровцам 80 лет назад подсказали члены польского эмигрантского правительства в Лондоне, в свою очередь считает профессор Московского государственного лингвистического университета, член Научного совета Российского военно-исторического общества и Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", доктор исторических наук Алексей Плотников. "Подсказали им сами поляки. Как ни чудовищно это может звучать, я в этом сейчас практически не сомневаюсь - представители наследников русофобской польской шляхты, которые заседали в Лондоне, как раз и были закоперщиками этого дела", - сказал Плотников на круглом столе. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных. Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы". Эксперты обращают внимание на то, что "катынское дело" было запущено практически сразу после того, как СССР отказался возвращать Польше земли Западной Украины и Западной Белоруссии, на законных основаниях вернувшихся в состав Советского Союза в ноябре 1939 года. Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны. Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе над нацистскими преступниками свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ria.ru/20230411/katyn-1864449468.html

https://ria.ru/20200402/1569497405.html

https://ria.ru/20230331/bucha-1862290543.html

https://ria.ru/20230404/mid-1863033706.html

https://ria.ru/20221022/bucha-1825829237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ссср, буча, польша, евразийский экономический союз, московский государственный лингвистический университет, алексей плотников