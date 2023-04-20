https://ria.ru/20230420/delo-1866606667.html
СК возбудил уголовное дело после исчезновения матери советника сенатора
СК возбудил уголовное дело после исчезновения матери советника сенатора - РИА Новости, 20.04.2023
СК возбудил уголовное дело после исчезновения матери советника сенатора
Уголовное дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве возбуждено после того, как пожилая женщина, став жертвой телефонных мошенников, исчезла в Москве,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:56
2023-04-20T13:56
2023-04-20T13:56
россия
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве возбуждено после того, как пожилая женщина, став жертвой телефонных мошенников, исчезла в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о Татьяне Адабаш - матери Елены Силкиной, советника российского сенатора."Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества)", - сказала Иванова.По данным следствия, в апреле неизвестные обманули и уговорили пожилую женщину покинуть дом, а затем лишили ее возможности общаться с родственниками."В рамках уголовного дела установлено, что женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые склонили потерпевшую к передаче им крупной суммы денежных средств", - сказала Иванова.По имеющейся у следствия информации, 77-летняя пенсионерка может находиться за пределами столичного региона. Совместно с сотрудниками уголовного розыска устанавливается ее местоположение, а также лица, причастные к совершению преступления.
https://ria.ru/20230407/vymogatelstvo-1863849223.html
https://ria.ru/20230407/mladenets-1863703069.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после исчезновения матери советника сенатора
СК возбудил уголовное дело о вымогательстве после исчезновения матери советника сенатора
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Уголовное дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве возбуждено после того, как пожилая женщина, став жертвой телефонных мошенников, исчезла в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка
СК РФ Юлия Иванова.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о Татьяне Адабаш - матери Елены Силкиной, советника российского сенатора.
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"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ
(незаконное лишение свободы), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества)", - сказала Иванова.
По данным следствия, в апреле неизвестные обманули и уговорили пожилую женщину покинуть дом, а затем лишили ее возможности общаться с родственниками.
"В рамках уголовного дела установлено, что женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые склонили потерпевшую к передаче им крупной суммы денежных средств", - сказала Иванова.
По имеющейся у следствия информации, 77-летняя пенсионерка может находиться за пределами столичного региона. Совместно с сотрудниками уголовного розыска устанавливается ее местоположение, а также лица, причастные к совершению преступления.
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