Крупные англоязычные модели ИИ используют данные RT и Sputnik, пишут СМИ

2023-04-20T14:06

2023-04-20T14:06

2023-04-20T15:42

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Несколько крупных англоязычных моделей искусственного интеллекта, аналогичных GPT, используют данные RT и Sputnik, пишет газета The Washington Post.Так, издание самостоятельно проанализировало базу данных из 15 миллионов веб-сайтов, составленную исследователями одного из американских институтов изучения ИИ.Среди российских новостных сайтов, информация с которых используется для обучения искусственного интеллекта, в статье указываются телеканал RT и агентство Sputnik, а также англоязычная версия сайта-справочника KakProsto.ru. Эта база данных содержит ссылки и на другие СМИ, в частности американские The New York Times, CNN и Fox, британские The Guardian и The Telegraph, индийскую The Indian Express и израильскую Haaretz, уточняется в материале. В указанном списке, по данным газеты, также фигурируют правительственные сайты, например, Госдепа и британского кабмина. В то же время туда вошли некоторые "необычные порталы", которые предлагают ознакомиться с копиями баз данных регистрации избирателей в американских штатах. Так, как минимум 27 представленных веб-сайтов правительство США определяет как рынки подделок и пиратской продукции, пишет издание.

