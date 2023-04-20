Рейтинг@Mail.ru
Крупные англоязычные модели ИИ используют данные RT и Sputnik, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 20.04.2023 (обновлено: 15:42 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/dannye-1866610530.html
Крупные англоязычные модели ИИ используют данные RT и Sputnik, пишут СМИ
Крупные англоязычные модели ИИ используют данные RT и Sputnik, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2023
Крупные англоязычные модели ИИ используют данные RT и Sputnik, пишут СМИ
Несколько крупных англоязычных моделей искусственного интеллекта, аналогичных GPT, используют данные RT и Sputnik, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:06
2023-04-20T15:42
в мире
сша
телеканал rt
sputnik
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Несколько крупных англоязычных моделей искусственного интеллекта, аналогичных GPT, используют данные RT и Sputnik, пишет газета The Washington Post.Так, издание самостоятельно проанализировало базу данных из 15 миллионов веб-сайтов, составленную исследователями одного из американских институтов изучения ИИ.Среди российских новостных сайтов, информация с которых используется для обучения искусственного интеллекта, в статье указываются телеканал RT и агентство Sputnik, а также англоязычная версия сайта-справочника KakProsto.ru. Эта база данных содержит ссылки и на другие СМИ, в частности американские The New York Times, CNN и Fox, британские The Guardian и The Telegraph, индийскую The Indian Express и израильскую Haaretz, уточняется в материале. В указанном списке, по данным газеты, также фигурируют правительственные сайты, например, Госдепа и британского кабмина. В то же время туда вошли некоторые "необычные порталы", которые предлагают ознакомиться с копиями баз данных регистрации избирателей в американских штатах. Так, как минимум 27 представленных веб-сайтов правительство США определяет как рынки подделок и пиратской продукции, пишет издание.
https://ria.ru/20230413/smi-1865090606.html
https://ria.ru/20230406/twitter-1863466810.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, телеканал rt, sputnik, государственный департамент сша
В мире, США, Телеканал RT, Sputnik, Государственный департамент США
Крупные англоязычные модели ИИ используют данные RT и Sputnik, пишут СМИ

WP: крупные англоязычные модели искусственного интеллекта используют данные RT и Sputnik

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Несколько крупных англоязычных моделей искусственного интеллекта, аналогичных GPT, используют данные RT и Sputnik, пишет газета The Washington Post.
Так, издание самостоятельно проанализировало базу данных из 15 миллионов веб-сайтов, составленную исследователями одного из американских институтов изучения ИИ.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация разговора с ним спровоцировала рассуждения о том, что GPT может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

Среди российских новостных сайтов, информация с которых используется для обучения искусственного интеллекта, в статье указываются телеканал RT и агентство Sputnik, а также англоязычная версия сайта-справочника KakProsto.ru.
Логотип агентства Sputnik - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
NYT: место западных СМИ в Африке занимают Sputnik и RT
13 апреля, 16:00
Эта база данных содержит ссылки и на другие СМИ, в частности американские The New York Times, CNN и Fox, британские The Guardian и The Telegraph, индийскую The Indian Express и израильскую Haaretz, уточняется в материале.
В указанном списке, по данным газеты, также фигурируют правительственные сайты, например, Госдепа и британского кабмина.
В то же время туда вошли некоторые "необычные порталы", которые предлагают ознакомиться с копиями баз данных регистрации избирателей в американских штатах. Так, как минимум 27 представленных веб-сайтов правительство США определяет как рынки подделок и пиратской продукции, пишет издание.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Twitter начал выдавать при поиске российские СМИ RT и Sputnik
6 апреля, 13:50
 
В миреСШАТелеканал RTSputnikГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала