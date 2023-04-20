Крупные англоязычные модели ИИ используют данные RT и Sputnik, пишут СМИ
WP: крупные англоязычные модели искусственного интеллекта используют данные RT и Sputnik
Логотип телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Несколько крупных англоязычных моделей искусственного интеллекта, аналогичных GPT, используют данные RT и Sputnik, пишет газета The Washington Post.
Так, издание самостоятельно проанализировало базу данных из 15 миллионов веб-сайтов, составленную исследователями одного из американских институтов изучения ИИ.
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация разговора с ним спровоцировала рассуждения о том, что GPT может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.
Среди российских новостных сайтов, информация с которых используется для обучения искусственного интеллекта, в статье указываются телеканал RT и агентство Sputnik, а также англоязычная версия сайта-справочника KakProsto.ru.
Эта база данных содержит ссылки и на другие СМИ, в частности американские The New York Times, CNN и Fox, британские The Guardian и The Telegraph, индийскую The Indian Express и израильскую Haaretz, уточняется в материале.
В указанном списке, по данным газеты, также фигурируют правительственные сайты, например, Госдепа и британского кабмина.
В то же время туда вошли некоторые "необычные порталы", которые предлагают ознакомиться с копиями баз данных регистрации избирателей в американских штатах. Так, как минимум 27 представленных веб-сайтов правительство США определяет как рынки подделок и пиратской продукции, пишет издание.