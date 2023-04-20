https://ria.ru/20230420/chlenstvo-1866708825.html

Косачев: с выполнением обещания Киеву о членстве в ЕС торопиться не будут

Косачев: с выполнением обещания Киеву о членстве в ЕС торопиться не будут - РИА Новости, 20.04.2023

Косачев: с выполнением обещания Киеву о членстве в ЕС торопиться не будут

История с ограничением ввоза сельхозпродукции Украины в Европу показательна, она говорит о том, что с выполнением обещания Киеву о членстве в ЕС торопиться не... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:01

2023-04-20T18:01

2023-04-20T18:01

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. История с ограничением ввоза сельхозпродукции Украины в Европу показательна, она говорит о том, что с выполнением обещания Киеву о членстве в ЕС торопиться не будут, лучше дать украинцам побольше оружия, чтобы подзагрузить свои военные заводы, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он отметил, что развивающийся сейчас скандал с украинской сельхозпродукцией, наводнившей восточноевропейские страны и вызвавшей протесты фермеров и запреты на импорт, на самом деле, очень показателен. "Недавно Польша, Венгрия, Словакия ввели запреты и ограничения на ввоз украинского зерна и продовольствия. Вместо обещанного транзита в бедные страны все это осело на складах восточной Европы и наводняет рынки по демпинговым ценам, разоряя местных фермеров", - написал сенатор. При этом шаг соседей Украины беспрецедентный: по правилам ЕС, отдельные страны не имеют права вводить ограничения на импорт, добавил он. "Брюссель отругал восточных членов ЕС, но наказывать не рискнул, а теперь и согласовал свое решение о введении ограничений", - добавил Косачев. По мнению законодателя, это и есть "демо-версия" членства Украины в ЕС, которого как манны небесной добивается Киев, и которое ему уже официально пообещали. "Президент Польши, которая сейчас первой ввела самые жесткие запреты на украинское зерно, еще в феврале прошлого года пафосно заявлял, что Украина заслуживает прямого пути к членству", - напомнил сенатор. По его словам, это все в теории. На практике меньше всего на плотном европейском рынке ожидают появления беспошлинной украинской сельхозпродукции. Да еще и Украина станет крупным получателем дотаций в рамках Общей аграрной политики и начнет перетягивать на себя средства из других источников.

https://ria.ru/20230420/prodovolstvie-1866578526.html

https://ria.ru/20230419/vengriya-1866287440.html

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украина, европа, константин косачев, евросоюз, совет федерации рф, в мире