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Косачев: с выполнением обещания Киеву о членстве в ЕС торопиться не будут
Косачев: с выполнением обещания Киеву о членстве в ЕС торопиться не будут - РИА Новости, 20.04.2023
Косачев: с выполнением обещания Киеву о членстве в ЕС торопиться не будут
История с ограничением ввоза сельхозпродукции Украины в Европу показательна, она говорит о том, что с выполнением обещания Киеву о членстве в ЕС торопиться не... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:01
2023-04-20T18:01
2023-04-20T18:01
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. История с ограничением ввоза сельхозпродукции Украины в Европу показательна, она говорит о том, что с выполнением обещания Киеву о членстве в ЕС торопиться не будут, лучше дать украинцам побольше оружия, чтобы подзагрузить свои военные заводы, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он отметил, что развивающийся сейчас скандал с украинской сельхозпродукцией, наводнившей восточноевропейские страны и вызвавшей протесты фермеров и запреты на импорт, на самом деле, очень показателен. "Недавно Польша, Венгрия, Словакия ввели запреты и ограничения на ввоз украинского зерна и продовольствия. Вместо обещанного транзита в бедные страны все это осело на складах восточной Европы и наводняет рынки по демпинговым ценам, разоряя местных фермеров", - написал сенатор. При этом шаг соседей Украины беспрецедентный: по правилам ЕС, отдельные страны не имеют права вводить ограничения на импорт, добавил он. "Брюссель отругал восточных членов ЕС, но наказывать не рискнул, а теперь и согласовал свое решение о введении ограничений", - добавил Косачев. По мнению законодателя, это и есть "демо-версия" членства Украины в ЕС, которого как манны небесной добивается Киев, и которое ему уже официально пообещали. "Президент Польши, которая сейчас первой ввела самые жесткие запреты на украинское зерно, еще в феврале прошлого года пафосно заявлял, что Украина заслуживает прямого пути к членству", - напомнил сенатор. По его словам, это все в теории. На практике меньше всего на плотном европейском рынке ожидают появления беспошлинной украинской сельхозпродукции. Да еще и Украина станет крупным получателем дотаций в рамках Общей аграрной политики и начнет перетягивать на себя средства из других источников.
https://ria.ru/20230420/prodovolstvie-1866578526.html
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украина, европа, константин косачев, евросоюз, совет федерации рф, в мире
Украина, Европа, Константин Косачев, Евросоюз, Совет Федерации РФ, В мире
Косачев: с выполнением обещания Киеву о членстве в ЕС торопиться не будут
Косачев об ограничении на ввоз продуктов с Украины: с членством Киева в ЕС не поторопятся
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости.
История с ограничением ввоза сельхозпродукции Украины в Европу показательна, она говорит о том, что с выполнением обещания Киеву о членстве в ЕС торопиться не будут, лучше дать украинцам побольше оружия, чтобы подзагрузить свои военные заводы, считает
вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«
"Что-то мне подсказывает, что с выполнением обещания о членстве в ЕС никто торопиться не будет. Лучше уж дать побольше оружия, чтобы подзагрузить собственные военные заводы, а Украине оставить сельхозработы, но в режиме вентиля - захотим, открутим, захотим - перекроем. Такая вот евроинтеграция Украины получается - "ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход…". И то не тот", - написал политик в своем Telegram-канале.
Он отметил, что развивающийся сейчас скандал с украинской сельхозпродукцией, наводнившей восточноевропейские страны и вызвавшей протесты фермеров и запреты на импорт, на самом деле, очень показателен. "Недавно Польша
, Венгрия, Словакия
ввели запреты и ограничения на ввоз украинского зерна и продовольствия. Вместо обещанного транзита в бедные страны все это осело на складах восточной Европы и наводняет рынки по демпинговым ценам, разоряя местных фермеров", - написал сенатор.
При этом шаг соседей Украины беспрецедентный: по правилам ЕС, отдельные страны не имеют права вводить ограничения на импорт, добавил он. "Брюссель отругал восточных членов ЕС, но наказывать не рискнул, а теперь и согласовал свое решение о введении ограничений", - добавил Косачев.
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По мнению законодателя, это и есть "демо-версия" членства Украины в ЕС, которого как манны небесной добивается Киев, и которое ему уже официально пообещали. "Президент Польши, которая сейчас первой ввела самые жесткие запреты на украинское зерно, еще в феврале прошлого года пафосно заявлял, что Украина заслуживает прямого пути к членству", - напомнил сенатор.
По его словам, это все в теории. На практике меньше всего на плотном европейском рынке ожидают появления беспошлинной украинской сельхозпродукции. Да еще и Украина станет крупным получателем дотаций в рамках Общей аграрной политики и начнет перетягивать на себя средства из других источников.
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