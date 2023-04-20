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США сопроводили два российских бомбардировщика над Аляской
США сопроводили два российских бомбардировщика над Аляской - РИА Новости, 20.04.2023
США сопроводили два российских бомбардировщика над Аляской
США сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской, Штаты не считают произошедшее угрозой или провокацией, сообщает... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T02:20
2023-04-20T02:20
2023-04-20T02:21
безопасность
сша
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ту-95
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской, Штаты не считают произошедшее угрозой или провокацией, сообщает североамериканское командование воздушной обороны. В сообщении говорится, что задание с американской стороны выполняли истребители F-16 и F-22, российскими самолетами были бомбардировщики ТУ-95. "Командование отслеживает и идентифицирует все военные самолеты, которые входят в зону ПВО, регулярно отслеживает их движение и при необходимости сопровождает из зоны", - говорится в сообщении.
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безопасность, сша, аляска, канада, ту-95, f-16, f-22
Безопасность, США, Аляска, Канада, Ту-95, F-16, F-22
США сопроводили два российских бомбардировщика над Аляской
США сопроводили два российских бомбардировщика в опознавательной зоне над Аляской
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской, Штаты не считают произошедшее угрозой или провокацией, сообщает североамериканское командование воздушной обороны.
«
"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не входили в суверенное пространство США и Канады. Такие действия Россией предпринимаются регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация", - сообщает командование.
В сообщении говорится, что задание с американской стороны выполняли истребители F-16 и F-22, российскими самолетами были бомбардировщики ТУ-95.
"Командование отслеживает и идентифицирует все военные самолеты, которые входят в зону ПВО, регулярно отслеживает их движение и при необходимости сопровождает из зоны", - говорится в сообщении.
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