https://ria.ru/20230420/bombardirovschik-1866498262.html

США сопроводили два российских бомбардировщика над Аляской

США сопроводили два российских бомбардировщика над Аляской - РИА Новости, 20.04.2023

США сопроводили два российских бомбардировщика над Аляской

США сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской, Штаты не считают произошедшее угрозой или провокацией, сообщает... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T02:20

2023-04-20T02:20

2023-04-20T02:21

безопасность

сша

аляска

канада

ту-95

f-16

f-22

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской, Штаты не считают произошедшее угрозой или провокацией, сообщает североамериканское командование воздушной обороны. В сообщении говорится, что задание с американской стороны выполняли истребители F-16 и F-22, российскими самолетами были бомбардировщики ТУ-95. "Командование отслеживает и идентифицирует все военные самолеты, которые входят в зону ПВО, регулярно отслеживает их движение и при необходимости сопровождает из зоны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865472467.html

сша

аляска

канада

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2023

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безопасность, сша, аляска, канада, ту-95, f-16, f-22