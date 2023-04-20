https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866540874.html

В аэропорту Пскова нашли беспилотник

В аэропорту Пскова нашли беспилотник - РИА Новости, 20.04.2023

В аэропорту Пскова нашли беспилотник

Квадрокоптер нашли в аэропорту Пскова, по итогам его обследования взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка Росгвардии по... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:48

2023-04-20T10:48

2023-04-20T10:48

псков

псковская область

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Квадрокоптер нашли в аэропорту Пскова, по итогам его обследования взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу. По данным телеграм-каналов Baza, Shot и других, беспилотник размером 30 на 30 сантиметров нашли уборщики аэропорта в районе стоянки для самолетов. Квадрокоптер якобы летал над аэропортом вечером во вторник. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. "Вчера около 10 часов утра на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН "Кром" управления Росгвардии по Псковской области для обследования квадрокоптера. Взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства в Росгвардии. По его словам, аппарат передан правоохранителям. Кто обнаружил квадрокоптер, в окружном управлении Росгвардии не уточнили.

https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866202296.html

псков

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

псков, псковская область, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии