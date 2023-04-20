https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866540874.html
В аэропорту Пскова нашли беспилотник
В аэропорту Пскова нашли беспилотник - РИА Новости, 20.04.2023
В аэропорту Пскова нашли беспилотник
Квадрокоптер нашли в аэропорту Пскова, по итогам его обследования взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка Росгвардии по... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:48
2023-04-20T10:48
2023-04-20T10:48
псков
псковская область
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Квадрокоптер нашли в аэропорту Пскова, по итогам его обследования взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу. По данным телеграм-каналов Baza, Shot и других, беспилотник размером 30 на 30 сантиметров нашли уборщики аэропорта в районе стоянки для самолетов. Квадрокоптер якобы летал над аэропортом вечером во вторник. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. "Вчера около 10 часов утра на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН "Кром" управления Росгвардии по Псковской области для обследования квадрокоптера. Взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства в Росгвардии. По его словам, аппарат передан правоохранителям. Кто обнаружил квадрокоптер, в окружном управлении Росгвардии не уточнили.
https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866202296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, псковская область, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Псков, Псковская область, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
В аэропорту Пскова нашли беспилотник
В аэропорту Пскова нашли беспилотник, взрывчатки на нем не обнаружили
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Квадрокоптер нашли в аэропорту Пскова, по итогам его обследования взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
По данным телеграм-каналов Baza, Shot и других, беспилотник размером 30 на 30 сантиметров нашли уборщики аэропорта в районе стоянки для самолетов. Квадрокоптер якобы летал над аэропортом вечером во вторник. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
"Вчера около 10 часов утра на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН
"Кром" управления Росгвардии по Псковской области
для обследования квадрокоптера. Взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства в Росгвардии.
По его словам, аппарат передан правоохранителям. Кто обнаружил квадрокоптер, в окружном управлении Росгвардии не уточнили.
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