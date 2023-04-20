https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866500806.html

Flightradar: США прекратили полеты стратегических БПЛА над Черным морем

Flightradar: США прекратили полеты стратегических БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 20.04.2023

Flightradar: США прекратили полеты стратегических БПЛА над Черным морем

США полностью прекратили полеты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после инцидента с дроном Reaper, свидетельствуют данные портала... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T03:39

2023-04-20T03:39

2023-04-20T09:47

черное море

sukhoi superjet 100 (ssj100)

в мире

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США полностью прекратили полеты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после инцидента с дроном Reaper, свидетельствуют данные портала Flightradar24, проанализированные РИА Новости. Эту информацию агентству также подтвердил информированный источник. Как следует из треков в архиве Flightradar24, последний раз американский Global Hawk выполнил полет над акваторией Черного моря в районе Крыма 21 марта. С тех пор стратегические беспилотники США, базирующиеся на Сицилии, больше не заходили в воздушное пространство над Черным морем. При этом весь предыдущий период, с самого начала спецоперации, они совершали в среднем восемь-десять разведывательных полетов в месяц. Согласно информации на Flightradar24, с 21 марта по 20 апреля дроны Global Hawk выполнили только три полета с авиабазы на Сицилии, но все они проходили в границах воздушного пространства Румынии на расстоянии от Крыма более чем 400 километров, то есть вне зоны действия радиолокационной станции беспилотника, которая способна получать радиолокационные изображения местности на максимальной дальности до 200 километров. Информированный источник подтвердил РИА Новости, что последний раз американский стратегический беспилотник Global Hawk выполнял полет над Черным морем напротив Крыма 21 марта. "После инцидента с американским дроном Reaper, который упал в воды Черного моря 14 марта, было выполнено еще только два полета Global Hawk над Черным морем — 17 марта и 21 марта — оба на дальности не ближе 140 километров от южного берега Крыма", — отметил он.По данным собеседника агентства, американское командование сочло дальнейшее продолжение полетов в этом районе нецелесообразным.RQ-4 Global Hawk — стратегический беспилотник наиболее крупного класса. Размах его крыла составляет в зависимости от версии до 40 метров (для сравнения: размах крыла пассажирского самолета SuperJet 100 составляет примерно 28 метров). Взлетный вес аппарата превышает 14 тонн, максимальный потолок беспилотника — до 20 километров. Global Hawk может находится в воздухе до 36 часов и летать на дальность более 22 тысяч километров. Дрон оснащен различным разведывательным оборудованием, включающим РЛС, оптико-локационную систему и инфракрасные датчики.

https://ria.ru/20230317/provokatsiya-1858579085.html

https://ria.ru/20230316/mask-1858188342.html

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, sukhoi superjet 100 (ssj100), в мире