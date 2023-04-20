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В Красноярском крае нашли браконьеров, расстрелявших берлогу с медведями - РИА Новости, 20.04.2023
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11:40 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/berloga-1866562779.html
В Красноярском крае нашли браконьеров, расстрелявших берлогу с медведями
В Красноярском крае нашли браконьеров, расстрелявших берлогу с медведями - РИА Новости, 20.04.2023
В Красноярском крае нашли браконьеров, расстрелявших берлогу с медведями
Оперативники через два года нашли по опубликованному в Сети видео трех жителей Красноярского края, безжалостно расстрелявших берлогу со спящей медведицей с... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:40
2023-04-20T11:40
животные
происшествия
красноярский край
россия
богучанский район
медведь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Оперативники через два года нашли по опубликованному в Сети видео трех жителей Красноярского края, безжалостно расстрелявших берлогу со спящей медведицей с медвежатами, сообщает пресс-служба краевого главка МВД РФ. По ее данным, видеозапись с охотой на медведей попала к богучанским полицейским в начале этого года. На кадрах несколько мужчин стреляют в берлогу, где спят медведица и медвежонок. "Оперативниками ОМВД России по Богучанскому району все участники видео были установлены и задержаны. Оказалось, что события происходили в апреле 2021 года в лесном массиве в 15 километрах от поселка Октябрьский. Соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов у троих приятелей не было. Разделав на месте туши животных, они обнаружили их непригодность для использования и оставили на месте. А в дальнейшем один из охотников разместил в социальных сетях видеоролик с процессом охоты", - говорится в сообщении. На опубликованном видео мужчины в упор расстреливают берлогу из ружей. В этот момент выскакивает медведица и бросается на них. Охотники продолжают отстреливаться. По данным главка, в отношении подозреваемых 37, 48 и 64 лет за незаконную охоту возбуждено уголовное дело. Помимо этого, во время обысков у старшего охотника были обнаружены банки с порохом весом более 700 граммов, 76 патронов различного калибра, а также однозарядное гладкоствольное охотничье ружье. За хранение пороха и патронов возбуждено три уголовных дела. Кроме того, за незаконное хранение оружия он привлечен к административной ответственности. По месту жительства еще одного фигуранта 1974 года рождения обнаружены и изъяты две металлические банки с 300 граммами пороха. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230111/berloga-1844126838.html
https://ria.ru/20230419/medved-1866255879.html
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животные, происшествия, красноярский край, россия, богучанский район, медведь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Животные, Происшествия, Красноярский край, Россия, Богучанский район, медведь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярском крае нашли браконьеров, расстрелявших берлогу с медведями

Трех красноярских браконьеров, расстрелявших берлогу с медведями, нашли по видео в Сети

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Оперативники через два года нашли по опубликованному в Сети видео трех жителей Красноярского края, безжалостно расстрелявших берлогу со спящей медведицей с медвежатами, сообщает пресс-служба краевого главка МВД РФ.
По ее данным, видеозапись с охотой на медведей попала к богучанским полицейским в начале этого года. На кадрах несколько мужчин стреляют в берлогу, где спят медведица и медвежонок.
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"Оперативниками ОМВД России по Богучанскому району все участники видео были установлены и задержаны. Оказалось, что события происходили в апреле 2021 года в лесном массиве в 15 километрах от поселка Октябрьский. Соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов у троих приятелей не было. Разделав на месте туши животных, они обнаружили их непригодность для использования и оставили на месте. А в дальнейшем один из охотников разместил в социальных сетях видеоролик с процессом охоты", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео мужчины в упор расстреливают берлогу из ружей. В этот момент выскакивает медведица и бросается на них. Охотники продолжают отстреливаться.
По данным главка, в отношении подозреваемых 37, 48 и 64 лет за незаконную охоту возбуждено уголовное дело. Помимо этого, во время обысков у старшего охотника были обнаружены банки с порохом весом более 700 граммов, 76 патронов различного калибра, а также однозарядное гладкоствольное охотничье ружье. За хранение пороха и патронов возбуждено три уголовных дела. Кроме того, за незаконное хранение оружия он привлечен к административной ответственности.
По месту жительства еще одного фигуранта 1974 года рождения обнаружены и изъяты две металлические банки с 300 граммами пороха. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
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ЖивотныеПроисшествияКрасноярский крайРоссияБогучанский районмедведьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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