https://ria.ru/20230420/berbok-1866516342.html

Ультиматум Бербок к России по Украине возмутил немцев

Ультиматум Бербок к России по Украине возмутил немцев - РИА Новости, 20.04.2023

Ультиматум Бербок к России по Украине возмутил немцев

Читатели немецкого издания Focus осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за слова об условиях снятия санкций с России. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:45

2023-04-20T08:45

2023-04-20T10:59

в мире

анналена бербок

бундестаг германии

германия

россия

украина

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за слова об условиях снятия санкций с России. "Бербок не обладает компетенциями для должности министра иностранных дел, в чем мы еще раз убедились сегодня во время ответов на вопросы в бундестаге. Она была высокомерна и агрессивна", — написал один из комментаторов. "Этот министр иностранных дел позорит Германию и наносит огромный вред репутации страны", — поддержал другой. "Может, следует доверить внешнюю политику искусственному интеллекту? Он наверняка придумает что-то более умное, чем нынешний министр", — отметил третий. "Она все больше становится рупором американцев", — поделился мнением еще один пользователь. "Бербок следует подать в отставку", — заключил читатель. Накануне, выступая в бундестаге, Бербок заявила, что Запад не намерен прекращать санкционную политику в отношении России, пока длится конфликт на Украине.

https://ria.ru/20230418/sanktsii-1865967600.html

https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866466154.html

германия

россия

украина

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в мире, анналена бербок, бундестаг германии, германия, россия, украина