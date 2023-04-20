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Ультиматум Бербок к России по Украине возмутил немцев - РИА Новости, 20.04.2023
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08:45 20.04.2023 (обновлено: 10:59 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/berbok-1866516342.html
Ультиматум Бербок к России по Украине возмутил немцев
Ультиматум Бербок к России по Украине возмутил немцев - РИА Новости, 20.04.2023
Ультиматум Бербок к России по Украине возмутил немцев
Читатели немецкого издания Focus осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за слова об условиях снятия санкций с России. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:45
2023-04-20T10:59
в мире
анналена бербок
бундестаг германии
германия
россия
украина
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за слова об условиях снятия санкций с России. "Бербок не обладает компетенциями для должности министра иностранных дел, в чем мы еще раз убедились сегодня во время ответов на вопросы в бундестаге. Она была высокомерна и агрессивна", — написал один из комментаторов. "Этот министр иностранных дел позорит Германию и наносит огромный вред репутации страны", — поддержал другой. "Может, следует доверить внешнюю политику искусственному интеллекту? Он наверняка придумает что-то более умное, чем нынешний министр", — отметил третий. "Она все больше становится рупором американцев", — поделился мнением еще один пользователь. "Бербок следует подать в отставку", — заключил читатель. Накануне, выступая в бундестаге, Бербок заявила, что Запад не намерен прекращать санкционную политику в отношении России, пока длится конфликт на Украине.
https://ria.ru/20230418/sanktsii-1865967600.html
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в мире, анналена бербок, бундестаг германии, германия, россия, украина
В мире, Анналена Бербок, Бундестаг Германии, Германия, Россия, Украина
Ультиматум Бербок к России по Украине возмутил немцев

Читатели Focus раскритиковали условие главы МИД ФРГ Бербок для снятия санкций с России

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за слова об условиях снятия санкций с России.
"Бербок не обладает компетенциями для должности министра иностранных дел, в чем мы еще раз убедились сегодня во время ответов на вопросы в бундестаге. Она была высокомерна и агрессивна", — написал один из комментаторов.
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"Этот министр иностранных дел позорит Германию и наносит огромный вред репутации страны", — поддержал другой.
"Может, следует доверить внешнюю политику искусственному интеллекту? Он наверняка придумает что-то более умное, чем нынешний министр", — отметил третий.
"Она все больше становится рупором американцев", — поделился мнением еще один пользователь.
"Бербок следует подать в отставку", — заключил читатель.
Накануне, выступая в бундестаге, Бербок заявила, что Запад не намерен прекращать санкционную политику в отношении России, пока длится конфликт на Украине.
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