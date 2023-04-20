https://ria.ru/20230420/belgorod-1866770271.html

Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде

Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде - РИА Новости, 21.04.2023

Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде

Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, жертв нет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-20T23:58

2023-04-20T23:58

2023-04-21T01:15

происшествия

россия

белгород

воздушно-космические силы россии

су-34

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866764242_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6489f5f92cab26a6f4a740b70bb479c0.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, жертв нет, сообщили в Минобороны."Двадцатого апреля 2023 года около 22.15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что идет расследование инцидента.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил, что, по предварительным данным, пострадали два человека.Ранее Гладков сообщил, что в результате взрыва в региональном центре образовалась воронка радиусом 20 метров. По его словам, также повредились остекления в соседнем от места ЧП многоквартирном доме. Кроме того, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи.Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в результате взрыва разрушены несколько квартир на улице Шаландина. Всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице.

https://ria.ru/20230420/vzryv-1866764772.html

россия

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, белгород, воздушно-космические силы россии, су-34