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Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде - РИА Новости, 21.04.2023
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23:58 20.04.2023 (обновлено: 01:15 21.04.2023)
https://ria.ru/20230420/belgorod-1866770271.html
Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде
Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде - РИА Новости, 21.04.2023
Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде
Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, жертв нет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-20T23:58
2023-04-21T01:15
происшествия
россия
белгород
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, жертв нет, сообщили в Минобороны."Двадцатого апреля 2023 года около 22.15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что идет расследование инцидента.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил, что, по предварительным данным, пострадали два человека.Ранее Гладков сообщил, что в результате взрыва в региональном центре образовалась воронка радиусом 20 метров. По его словам, также повредились остекления в соседнем от места ЧП многоквартирном доме. Кроме того, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи.Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в результате взрыва разрушены несколько квартир на улице Шаландина. Всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице.
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происшествия, россия, белгород, воздушно-космические силы россии, су-34
Происшествия, Россия, Белгород, Воздушно-космические силы России, Су-34
Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде

Минобороны: взрыв в Белгороде связан с нештатным сходом боеприпаса с Су-34

© РИА НовостиВ Белгороде прогремел взрыв
В Белгороде прогремел взрыв - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости
В Белгороде прогремел взрыв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, жертв нет, сообщили в Минобороны.
"Двадцатого апреля 2023 года около 22.15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что идет расследование инцидента.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил, что, по предварительным данным, пострадали два человека.
Ранее Гладков сообщил, что в результате взрыва в региональном центре образовалась воронка радиусом 20 метров. По его словам, также повредились остекления в соседнем от места ЧП многоквартирном доме. Кроме того, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи.
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в результате взрыва разрушены несколько квартир на улице Шаландина. Всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице.
В Белгороде прогремел взрыв - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Губернатор Белгородской области рассказал подробности о взрыве
Вчера, 23:01
 
ПроисшествияРоссияБелгородВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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