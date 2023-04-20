https://ria.ru/20230420/belgorod-1866768725.html

Взрыв в Белгороде повредил несколько квартир, люди не пострадали

Взрыв в Белгороде повредил несколько квартир, люди не пострадали - РИА Новости, 20.04.2023

Взрыв в Белгороде повредил несколько квартир, люди не пострадали

Несколько квартир повреждены в результате взрыва в Белгороде, люди не пострадали, сообщил мэр города Валентин Демидов. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T23:34

2023-04-20T23:34

2023-04-20T23:39

происшествия

белгород

валентин демидов

губкин

вячеслав гладков

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Несколько квартир повреждены в результате взрыва в Белгороде, люди не пострадали, сообщил мэр города Валентин Демидов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вечером в четверг в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, пострадавших нет. Он добавил, что есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Как передавал корреспондент РИА Новости, на крыше местного магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль. Демидов написал в своем телеграм-канале, что находится на месте происшествия на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина. По его словам, всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице.

https://ria.ru/20230420/vzryv-1866764772.html

белгород

губкин

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происшествия, белгород, валентин демидов, губкин, вячеслав гладков, россия