https://ria.ru/20230420/bayden-1866566399.html
"Байден, одумайся". В Японии предрекли миру темное будущее
"Байден, одумайся". В Японии предрекли миру темное будущее - РИА Новости, 20.04.2023
"Байден, одумайся". В Японии предрекли миру темное будущее
Действия президента Джо Байдена лишили Соединенные Штаты Африки и Ближнего Востока, а также повысили риск начала третьей мировой войны, приводит Yahoo News... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:54
2023-04-20T11:54
2023-04-20T14:52
в мире
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ближний восток
джо байден
еити масудзоэ
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Действия президента Джо Байдена лишили Соединенные Штаты Африки и Ближнего Востока, а также повысили риск начала третьей мировой войны, приводит Yahoo News Japan мнение бывшего губернатора Токио Ёити Масудзоэ."Когда я увидел, что только около 50 из 200 стран мира участвуют в экономических санкциях против России, мне пришла в голову мысль: "Мистер Байден, соберитесь и одумайтесь!" <…> Сейчас Америка желает добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии, которую дважды бомбила атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки. Предупреждаю: если Вашингтон пойдет на это, Москва применит ядерное оружие", — заявил он.Однако, полагает Масудзоэ, даже несмотря на реальную угрозу, Байден как лидер не способен предотвратить катастрофу, как не смог помешать росту влияния Москвы и Пекина на мировой арене."Пока мировая общественность наблюдает за происходящим на Украине, Россия и Китай укрепили свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке", — заключил политик.В комментариях поддержали его позицию."Да, я полностью согласен с господином Масудзоэ! Мир опасно балансирует на грани третьей мировой войны", — написал один из читателей."Да чего уж тут Байден! Японии самой нужно одуматься! Во всяком случае не участвовать в эскалации украинского конфликта", — добавил второй."Байден сам по своим планам с решимостью ведет мир к третьей мировой войне", — считает еще один комментатор."Даже если Байден и способен одуматься, я полагаю, что те люди, которые манипулируют им за кулисами, решительны, настойчивы и действуют по плану. Я думаю, они уже подожгли бикфордов шнур третьей мировой войны", — заключил участник дискуссии.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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в мире, цены на нефть, россия, япония, ближний восток, джо байден, еити масудзоэ, владимир путин, вооруженные силы украины, yahoo! inc.
В мире, Цены на нефть, Россия, Япония, Ближний Восток, Джо Байден, Еити Масудзоэ, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Yahoo! Inc.
"Байден, одумайся". В Японии предрекли миру темное будущее
Бывший губернатор Токио Масудзоэ: президент США Байден толкает мир к третьей мировой войне
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Действия президента Джо Байдена лишили Соединенные Штаты Африки и Ближнего Востока, а также повысили риск начала третьей мировой войны, приводит Yahoo News Japan
мнение бывшего губернатора Токио Ёити Масудзоэ.
"Когда я увидел, что только около 50 из 200 стран мира участвуют в экономических санкциях против России, мне пришла в голову мысль: "Мистер Байден, соберитесь и одумайтесь!" <…> Сейчас Америка желает добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии, которую дважды бомбила атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки. Предупреждаю: если Вашингтон пойдет на это, Москва применит ядерное оружие", — заявил он.
Однако, полагает Масудзоэ, даже несмотря на реальную угрозу, Байден как лидер не способен предотвратить катастрофу, как не смог помешать росту влияния Москвы и Пекина на мировой арене.
"Пока мировая общественность наблюдает за происходящим на Украине, Россия и Китай укрепили свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке", — заключил политик.
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В комментариях поддержали его позицию.
"Да, я полностью согласен с господином Масудзоэ! Мир опасно балансирует на грани третьей мировой войны", — написал один из читателей.
"Да чего уж тут Байден! Японии самой нужно одуматься! Во всяком случае не участвовать в эскалации украинского конфликта", — добавил второй.
"Байден сам по своим планам с решимостью ведет мир к третьей мировой войне", — считает еще один комментатор.
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"Даже если Байден и способен одуматься, я полагаю, что те люди, которые манипулируют им за кулисами, решительны, настойчивы и действуют по плану. Я думаю, они уже подожгли бикфордов шнур третьей мировой войны", — заключил участник дискуссии.
Как подчеркивал Владимир Путин
, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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