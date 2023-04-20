https://ria.ru/20230420/bayden-1866566399.html

"Байден, одумайся". В Японии предрекли миру темное будущее

"Байден, одумайся". В Японии предрекли миру темное будущее - РИА Новости, 20.04.2023

"Байден, одумайся". В Японии предрекли миру темное будущее

Действия президента Джо Байдена лишили Соединенные Штаты Африки и Ближнего Востока, а также повысили риск начала третьей мировой войны, приводит Yahoo News... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:54

2023-04-20T11:54

2023-04-20T14:52

в мире

цены на нефть

россия

япония

ближний восток

джо байден

еити масудзоэ

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Действия президента Джо Байдена лишили Соединенные Штаты Африки и Ближнего Востока, а также повысили риск начала третьей мировой войны, приводит Yahoo News Japan мнение бывшего губернатора Токио Ёити Масудзоэ."Когда я увидел, что только около 50 из 200 стран мира участвуют в экономических санкциях против России, мне пришла в голову мысль: "Мистер Байден, соберитесь и одумайтесь!" <…> Сейчас Америка желает добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии, которую дважды бомбила атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки. Предупреждаю: если Вашингтон пойдет на это, Москва применит ядерное оружие", — заявил он.Однако, полагает Масудзоэ, даже несмотря на реальную угрозу, Байден как лидер не способен предотвратить катастрофу, как не смог помешать росту влияния Москвы и Пекина на мировой арене."Пока мировая общественность наблюдает за происходящим на Украине, Россия и Китай укрепили свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке", — заключил политик.В комментариях поддержали его позицию."Да, я полностью согласен с господином Масудзоэ! Мир опасно балансирует на грани третьей мировой войны", — написал один из читателей."Да чего уж тут Байден! Японии самой нужно одуматься! Во всяком случае не участвовать в эскалации украинского конфликта", — добавил второй."Байден сам по своим планам с решимостью ведет мир к третьей мировой войне", — считает еще один комментатор."Даже если Байден и способен одуматься, я полагаю, что те люди, которые манипулируют им за кулисами, решительны, настойчивы и действуют по плану. Я думаю, они уже подожгли бикфордов шнур третьей мировой войны", — заключил участник дискуссии.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865721998.html

https://ria.ru/20230420/avantryura-1866506346.html

https://ria.ru/20230420/protivostoyanie-1866501318.html

россия

япония

ближний восток

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