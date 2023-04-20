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В США заявили о "ненадлежащем" расследовании в отношении сына Байдена - РИА Новости, 20.04.2023
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03:52 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/bayden-1866501157.html
В США заявили о "ненадлежащем" расследовании в отношении сына Байдена
В США заявили о "ненадлежащем" расследовании в отношении сына Байдена - РИА Новости, 20.04.2023
В США заявили о "ненадлежащем" расследовании в отношении сына Байдена
Служащий налоговой службы США заявил о наличии у него сведений о том, что американская администрация "ненадлежащим образом" ведет расследование в отношении сына РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T03:52
2023-04-20T03:52
в мире
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делавэр
хантер байден
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Служащий налоговой службы США заявил о наличии у него сведений о том, что американская администрация "ненадлежащим образом" ведет расследование в отношении сына президента Джо Байдена - Хантера, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По ее данным, этот человек утверждает, что обладает данными, которые свидетельствуют о том, что "преференциальное отношение и политика ненадлежащим образом влияют" на решения и протоколы, которые были бы приняты "в аналогичных обстоятельствах в случае, если бы субъект не имел политических связей". Отмечается, что об этом говорится в письме, которое адвокат данного сотрудника налоговой службы направил во вторник в конгресс. Имя Хантера Байдена в письме не названо, однако, по словам источников газеты, речь идет именно о нем. Белый дом переадресовал просьбу о комментарии министерству юстиции или налоговой службе. В минюсте и прокуратуре штата Делавэр, где ведут расследование, предоставить комментарии отказались. Представитель налоговой службы США и пресс-секретарь Хантера Байдена на запросы о комментариях пока не ответили. В октябре прошлого года газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что федеральные агенты, ведущие расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия.
https://ria.ru/20230413/deti-1864941463.html
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в мире, сша, делавэр, хантер байден
В мире, США, Делавэр, Хантер Байден
В США заявили о "ненадлежащем" расследовании в отношении сына Байдена

WSJ: администрация США ненадлежащим образом ведет расследование в отношении сына Байдена

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Хантер Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Служащий налоговой службы США заявил о наличии у него сведений о том, что американская администрация "ненадлежащим образом" ведет расследование в отношении сына президента Джо Байдена - Хантера, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По ее данным, этот человек утверждает, что обладает данными, которые свидетельствуют о том, что "преференциальное отношение и политика ненадлежащим образом влияют" на решения и протоколы, которые были бы приняты "в аналогичных обстоятельствах в случае, если бы субъект не имел политических связей". Отмечается, что об этом говорится в письме, которое адвокат данного сотрудника налоговой службы направил во вторник в конгресс.
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Имя Хантера Байдена в письме не названо, однако, по словам источников газеты, речь идет именно о нем.
Белый дом переадресовал просьбу о комментарии министерству юстиции или налоговой службе. В минюсте и прокуратуре штата Делавэр, где ведут расследование, предоставить комментарии отказались. Представитель налоговой службы США и пресс-секретарь Хантера Байдена на запросы о комментариях пока не ответили.
В октябре прошлого года газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что федеральные агенты, ведущие расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия.
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