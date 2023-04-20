https://ria.ru/20230420/bayden-1866501157.html

В США заявили о "ненадлежащем" расследовании в отношении сына Байдена

В США заявили о "ненадлежащем" расследовании в отношении сына Байдена - РИА Новости, 20.04.2023

В США заявили о "ненадлежащем" расследовании в отношении сына Байдена

Служащий налоговой службы США заявил о наличии у него сведений о том, что американская администрация "ненадлежащим образом" ведет расследование в отношении сына РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T03:52

2023-04-20T03:52

2023-04-20T03:52

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Служащий налоговой службы США заявил о наличии у него сведений о том, что американская администрация "ненадлежащим образом" ведет расследование в отношении сына президента Джо Байдена - Хантера, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По ее данным, этот человек утверждает, что обладает данными, которые свидетельствуют о том, что "преференциальное отношение и политика ненадлежащим образом влияют" на решения и протоколы, которые были бы приняты "в аналогичных обстоятельствах в случае, если бы субъект не имел политических связей". Отмечается, что об этом говорится в письме, которое адвокат данного сотрудника налоговой службы направил во вторник в конгресс. Имя Хантера Байдена в письме не названо, однако, по словам источников газеты, речь идет именно о нем. Белый дом переадресовал просьбу о комментарии министерству юстиции или налоговой службе. В минюсте и прокуратуре штата Делавэр, где ведут расследование, предоставить комментарии отказались. Представитель налоговой службы США и пресс-секретарь Хантера Байдена на запросы о комментариях пока не ответили. В октябре прошлого года газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что федеральные агенты, ведущие расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия.

https://ria.ru/20230413/deti-1864941463.html

https://ria.ru/20230303/pisma-1855776863.html

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в мире, сша, делавэр, хантер байден