https://ria.ru/20230420/banki-1866765810.html
Кипрские банки закроют счета четырех тысяч россиян, сообщили СМИ
Кипрские банки закроют счета четырех тысяч россиян, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2023
Кипрские банки закроют счета четырех тысяч россиян, сообщили СМИ
Кипрские банки в течение двух месяцев закроют счета четырех тысяч российских клиентов, не проживающих постоянно на острове, это связано не с санкциями, а с... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T23:07
2023-04-20T23:07
2023-04-20T23:07
экономика
кипр
сша
великобритания
министерство финансов сша
оон
евросоюз
санкции в отношении россии
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АФИНЫ, 20 апр – РИА Новости. Кипрские банки в течение двух месяцев закроют счета четырех тысяч российских клиентов, не проживающих постоянно на острове, это связано не с санкциями, а с мерами по улучшению репутации кипрского банковского сектора, пишет газета "Филелефтерос". "Источник, работающий в банковской отрасли и хорошо знающий политику банков, сообщил, что такое развитие событий "совершенно не связано с санкциями". Он также отметил, что эти меры не должны вызывать удивления. Он сослался на организованные попытки Кипра в последние годы улучшить репутацию кипрского банковского сектора", - пишет издание. По официальным данным, полученным газетой, в предыдущие годы банками были приняты радикальные меры. "Согласно статистике, в период с 2014 по 2020 год в кипрских банках было закрыто 85 тысяч счетов 40 тысяч человек. Эта мера имела как прямое последствие потери в размере 70 миллионов евро на балансах кипрских банков. Более того, за тот же период времени из примерно 1 700 клиентов, занимающихся профессиональным обслуживанием (introducers) иностранных инвесторов, банки закончили сотрудничество с 800. Было решено, что остальные вели себя странным образом. Либо они были связаны с бизнесменами, попавшими под санкции, либо по некоторым счетам были подозрительные движения, прокомментировал ситуацию специалист, хорошо знакомый с данными", - пишет газета. Отмечается, что с 2014 года кипрские банки полностью соблюдают санкции, введенные компетентным органом министерства финансов США (OFAC). "Хотя только ограничения, введенные Советом безопасности ООН и ЕС, являются обязательными для Республики Кипр, для банков они обязательны в связи с международным механизмом контроля финансовых организаций, которые торгуют и долларами. Санкции были наложены и на связанных физических и юридических лиц, и на бизнесменов, включенных в соответствующие списки. То же самое относится и к санкциям, введенным Великобританией", – пишет издание. Комментарий юристаЗакрытие счетов строго регулируется индивидуальным договором, который клиенты заключают со своими банками, заявил газете президент Всекипрской коллегии адвокатов Христос Клиридис в связи с санкциями США и Великобритании в отношении кипрских поставщиков услуг для россиян. "Есть два аспекта. Один из них - замораживание счетов, а не их закрытие, которое касается юридических или физических лиц, внесенных в список лиц, против которых направлены санкции", - сказал юрист. По его словам, в договор часто включается условие, что банк оставляет за собой право заморозить счета, если для этого есть определенные основания. "Если такой пункт отсутствует в индивидуальном договоре между клиентом и банкиром, а банк делает это, он, вероятно, совершит договорное нарушение взаимных обязательств и может подвергнуться наказанию за гражданское правонарушение в виде незаконного удержания активов, если он откажется по запросу заказчика вернуть ему деньги", - добавил он. Что касается закрытия счетов, сказал Клиридис, "в договоре между клиентом и банкиром опять же есть положение, которое дает банкам право по причинам, которые они сами считают служащими их интересам, закрывать эти счета, предоставляя срок клиентам". "Пока в контрактах есть эти пункты, в данном конкретном случае мы знаем о российских клиентах и банках, клиенты мало что могут сделать. Им просто нужно будет перевести свои деньги и найти другие банки, возможно, за границей, которые могли бы их обслуживать", - сказал юрист. Закрытие счетов регулируется исключительно индивидуальным договором, который клиенты заключают со своими банками, отметил Клиридис.
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экономика, кипр, сша, великобритания, министерство финансов сша, оон, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Кипр, США, Великобритания, Министерство финансов США, ООН, Евросоюз, Санкции в отношении России
АФИНЫ, 20 апр – РИА Новости.
Кипрские банки в течение двух месяцев закроют счета четырех тысяч российских клиентов, не проживающих постоянно на острове, это связано не с санкциями, а с мерами по улучшению репутации кипрского банковского сектора, пишет газета "Филелефтерос
".
"Источник, работающий в банковской отрасли и хорошо знающий политику банков, сообщил, что такое развитие событий "совершенно не связано с санкциями". Он также отметил, что эти меры не должны вызывать удивления. Он сослался на организованные попытки Кипра
в последние годы улучшить репутацию кипрского банковского сектора", - пишет издание.
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По официальным данным, полученным газетой, в предыдущие годы банками были приняты радикальные меры.
"Согласно статистике, в период с 2014 по 2020 год в кипрских банках было закрыто 85 тысяч счетов 40 тысяч человек. Эта мера имела как прямое последствие потери в размере 70 миллионов евро на балансах кипрских банков. Более того, за тот же период времени из примерно 1 700 клиентов, занимающихся профессиональным обслуживанием (introducers) иностранных инвесторов, банки закончили сотрудничество с 800. Было решено, что остальные вели себя странным образом. Либо они были связаны с бизнесменами, попавшими под санкции, либо по некоторым счетам были подозрительные движения, прокомментировал ситуацию специалист, хорошо знакомый с данными", - пишет газета.
Отмечается, что с 2014 года кипрские банки полностью соблюдают санкции, введенные компетентным органом министерства финансов США
(OFAC).
"Хотя только ограничения, введенные Советом безопасности ООН
и ЕС
, являются обязательными для Республики Кипр, для банков они обязательны в связи с международным механизмом контроля финансовых организаций, которые торгуют и долларами. Санкции были наложены и на связанных физических и юридических лиц, и на бизнесменов, включенных в соответствующие списки. То же самое относится и к санкциям, введенным Великобританией", – пишет издание.
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Закрытие счетов строго регулируется индивидуальным договором, который клиенты заключают со своими банками, заявил газете президент Всекипрской коллегии адвокатов Христос Клиридис в связи с санкциями США
и Великобритании
в отношении кипрских поставщиков услуг для россиян.
"Есть два аспекта. Один из них - замораживание счетов, а не их закрытие, которое касается юридических или физических лиц, внесенных в список лиц, против которых направлены санкции", - сказал юрист.
По его словам, в договор часто включается условие, что банк оставляет за собой право заморозить счета, если для этого есть определенные основания. "Если такой пункт отсутствует в индивидуальном договоре между клиентом и банкиром, а банк делает это, он, вероятно, совершит договорное нарушение взаимных обязательств и может подвергнуться наказанию за гражданское правонарушение в виде незаконного удержания активов, если он откажется по запросу заказчика вернуть ему деньги", - добавил он.
Что касается закрытия счетов, сказал Клиридис, "в договоре между клиентом и банкиром опять же есть положение, которое дает банкам право по причинам, которые они сами считают служащими их интересам, закрывать эти счета, предоставляя срок клиентам".
"Пока в контрактах есть эти пункты, в данном конкретном случае мы знаем о российских клиентах и банках, клиенты мало что могут сделать. Им просто нужно будет перевести свои деньги и найти другие банки, возможно, за границей, которые могли бы их обслуживать", - сказал юрист.
Закрытие счетов регулируется исключительно индивидуальным договором, который клиенты заключают со своими банками, отметил Клиридис.
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