Рейтинг@Mail.ru
Из Москвы в этом году вновь поедут автобусы в Ялту и Геленджик - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:02 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/avtobusy-1866622131.html
Из Москвы в этом году вновь поедут автобусы в Ялту и Геленджик
Из Москвы в этом году вновь поедут автобусы в Ялту и Геленджик - РИА Новости, 20.04.2023
Из Москвы в этом году вновь поедут автобусы в Ялту и Геленджик
Автобусы в Ялту и Геленджик вновь будут ходить из Москвы с 28 апреля, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:02
2023-04-20T16:02
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
максим ликсутов
сергей собянин
мосгортранс
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132259/01/1322590189_0:436:2866:2048_1920x0_80_0_0_9f9537ca51842b80cce49cb7c5d3bcad.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Автобусы в Ялту и Геленджик вновь будут ходить из Москвы с 28 апреля, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В прошлом сезоне маршруты в Геленджик и Ялту пользовались популярностью у путешественников. Автобусы совершили около 40 рейсов. Поэтому сервис возобновит работу и в этом году", — сказал он.Автобусы будут отправляться раз в неделю — по пятницам в 9.00 в Геленджик и в 9.30 в Ялту. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем межрегиональные маршруты по России, это хорошая альтернатива ж/д и авиаперевозкам", — отметил Ликсутов. Он добавил, что с 28 апреля комфортные автобусы Мосгортранса поедут на курорты Черного моря от Международного автовокзала "Саларьево". Заммэра напомнил, что купить билеты можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", на сайте, в кассах на станциях метро "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово", а также на всех автовокзалах и автостанциях столицы.
https://ria.ru/20230419/krym-1866339963.html
ялта
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132259/01/1322590189_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_1f103ba7e70731f85904ef6c42cbed2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, максим ликсутов , сергей собянин, мосгортранс, ялта, геленджик, куда поехать, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Мосгортранс, Ялта, Геленджик, куда поехать, отдых в России, Отдых на море
Из Москвы в этом году вновь поедут автобусы в Ялту и Геленджик

Автобусы в Ялту и Геленджик вновь будут ходить из Москвы с 28 апреля

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРейсовый автобус "Севастополь-Ялта" в окрестностях большой Ялты на участке дороги вблизи Алупки
Рейсовый автобус Севастополь-Ялта в окрестностях большой Ялты на участке дороги вблизи Алупки - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Автобусы в Ялту и Геленджик вновь будут ходить из Москвы с 28 апреля, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"В прошлом сезоне маршруты в Геленджик и Ялту пользовались популярностью у путешественников. Автобусы совершили около 40 рейсов. Поэтому сервис возобновит работу и в этом году", — сказал он.
Автобусы будут отправляться раз в неделю — по пятницам в 9.00 в Геленджик и в 9.30 в Ялту. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем межрегиональные маршруты по России, это хорошая альтернатива ж/д и авиаперевозкам", — отметил Ликсутов.
Он добавил, что с 28 апреля комфортные автобусы Мосгортранса поедут на курорты Черного моря от Международного автовокзала "Саларьево".
Заммэра напомнил, что купить билеты можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", на сайте, в кассах на станциях метро "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово", а также на всех автовокзалах и автостанциях столицы.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Автомобилистам станет проще попасть на Крымский мост
19 апреля, 14:34
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыМаксим ЛиксутовСергей СобянинМосгортрансЯлтаГеленджиккуда поехатьотдых в РоссииОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала