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Из Москвы в этом году вновь поедут автобусы в Ялту и Геленджик
Из Москвы в этом году вновь поедут автобусы в Ялту и Геленджик - РИА Новости, 20.04.2023
Из Москвы в этом году вновь поедут автобусы в Ялту и Геленджик
Автобусы в Ялту и Геленджик вновь будут ходить из Москвы с 28 апреля, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:02
2023-04-20T16:02
2023-04-20T16:02
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Автобусы в Ялту и Геленджик вновь будут ходить из Москвы с 28 апреля, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В прошлом сезоне маршруты в Геленджик и Ялту пользовались популярностью у путешественников. Автобусы совершили около 40 рейсов. Поэтому сервис возобновит работу и в этом году", — сказал он.Автобусы будут отправляться раз в неделю — по пятницам в 9.00 в Геленджик и в 9.30 в Ялту. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем межрегиональные маршруты по России, это хорошая альтернатива ж/д и авиаперевозкам", — отметил Ликсутов. Он добавил, что с 28 апреля комфортные автобусы Мосгортранса поедут на курорты Черного моря от Международного автовокзала "Саларьево". Заммэра напомнил, что купить билеты можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", на сайте, в кассах на станциях метро "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово", а также на всех автовокзалах и автостанциях столицы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, максим ликсутов , сергей собянин, мосгортранс, ялта, геленджик, куда поехать, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Мосгортранс, Ялта, Геленджик, куда поехать, отдых в России, Отдых на море
Из Москвы в этом году вновь поедут автобусы в Ялту и Геленджик
Автобусы в Ялту и Геленджик вновь будут ходить из Москвы с 28 апреля
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Автобусы в Ялту и Геленджик вновь будут ходить из Москвы с 28 апреля, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"В прошлом сезоне маршруты в Геленджик и Ялту пользовались популярностью у путешественников. Автобусы совершили около 40 рейсов. Поэтому сервис возобновит работу и в этом году", — сказал он.
Автобусы будут отправляться раз в неделю — по пятницам в 9.00 в Геленджик и в 9.30 в Ялту. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем межрегиональные маршруты по России, это хорошая альтернатива ж/д и авиаперевозкам", — отметил Ликсутов.
Он добавил, что с 28 апреля комфортные автобусы Мосгортранса поедут на курорты Черного моря от Международного автовокзала "Саларьево".
Заммэра напомнил, что купить билеты можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", на сайте, в кассах на станциях метро "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово", а также на всех автовокзалах и автостанциях столицы.
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