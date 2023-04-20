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Из Москвы в этом году вновь поедут автобусы в Ялту и Геленджик

Из Москвы в этом году вновь поедут автобусы в Ялту и Геленджик - РИА Новости, 20.04.2023

Из Москвы в этом году вновь поедут автобусы в Ялту и Геленджик

Автобусы в Ялту и Геленджик вновь будут ходить из Москвы с 28 апреля, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:02

2023-04-20T16:02

2023-04-20T16:02

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Автобусы в Ялту и Геленджик вновь будут ходить из Москвы с 28 апреля, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В прошлом сезоне маршруты в Геленджик и Ялту пользовались популярностью у путешественников. Автобусы совершили около 40 рейсов. Поэтому сервис возобновит работу и в этом году", — сказал он.Автобусы будут отправляться раз в неделю — по пятницам в 9.00 в Геленджик и в 9.30 в Ялту. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем межрегиональные маршруты по России, это хорошая альтернатива ж/д и авиаперевозкам", — отметил Ликсутов. Он добавил, что с 28 апреля комфортные автобусы Мосгортранса поедут на курорты Черного моря от Международного автовокзала "Саларьево". Заммэра напомнил, что купить билеты можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", на сайте, в кассах на станциях метро "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово", а также на всех автовокзалах и автостанциях столицы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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