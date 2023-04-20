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Во Владивостоке рассказали, где сейчас командующий адмирал Авакянц - РИА Новости, 20.04.2023
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12:22 20.04.2023 (обновлено: 12:53 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/avakyants-1866577307.html
Во Владивостоке рассказали, где сейчас командующий адмирал Авакянц
Во Владивостоке рассказали, где сейчас командующий адмирал Авакянц - РИА Новости, 20.04.2023
Во Владивостоке рассказали, где сейчас командующий адмирал Авакянц
Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижению предельного возраста службы в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:22
2023-04-20T12:53
безопасность
сергей авакянц
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижению предельного возраста службы в Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе вице-премьера-полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева."Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижению предельного возраста службы в Вооруженных силах РФ (6 апреля ему исполнилось 65 лет). Он по-прежнему находится в списках личного состава Минобороны России и параллельно по согласованию с Минобороны России возглавит центральную структуру, координирующую работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, создаваемых по поручению главы государства", - говорится в сообщении. Ранее в четверг источники в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что адмирал Виктор Лиина, который с октября 2021 года командует Балтийским флотом, считается наиболее вероятным преемником Авакянца.В среду Трутнев сообщил, что с 11 мая в 12 регионах России (Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чечня, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ) заработают пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, и центральную структуру, которая будет координировать их работу, возглавит Авакянц.
https://ria.ru/20230406/avakyants-1863148879.html
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безопасность, сергей авакянц, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Сергей Авакянц, Тихоокеанский флот ВМФ России
Во Владивостоке рассказали, где сейчас командующий адмирал Авакянц

Командующий ТОФ адмирал Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКомандующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц . Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижению предельного возраста службы в Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе вице-премьера-полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижению предельного возраста службы в Вооруженных силах РФ (6 апреля ему исполнилось 65 лет). Он по-прежнему находится в списках личного состава Минобороны России и параллельно по согласованию с Минобороны России возглавит центральную структуру, координирующую работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, создаваемых по поручению главы государства", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг источники в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что адмирал Виктор Лиина, который с октября 2021 года командует Балтийским флотом, считается наиболее вероятным преемником Авакянца.
В среду Трутнев сообщил, что с 11 мая в 12 регионах России (Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чечня, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ) заработают пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, и центральную структуру, которая будет координировать их работу, возглавит Авакянц.
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Биография Сергея Авакянца
6 апреля, 00:52
 
БезопасностьСергей АвакянцТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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