https://ria.ru/20230420/avakyants-1866577307.html

Во Владивостоке рассказали, где сейчас командующий адмирал Авакянц

Во Владивостоке рассказали, где сейчас командующий адмирал Авакянц - РИА Новости, 20.04.2023

Во Владивостоке рассказали, где сейчас командующий адмирал Авакянц

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижению предельного возраста службы в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:22

2023-04-20T12:22

2023-04-20T12:53

безопасность

сергей авакянц

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижению предельного возраста службы в Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе вице-премьера-полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева."Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижению предельного возраста службы в Вооруженных силах РФ (6 апреля ему исполнилось 65 лет). Он по-прежнему находится в списках личного состава Минобороны России и параллельно по согласованию с Минобороны России возглавит центральную структуру, координирующую работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, создаваемых по поручению главы государства", - говорится в сообщении. Ранее в четверг источники в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что адмирал Виктор Лиина, который с октября 2021 года командует Балтийским флотом, считается наиболее вероятным преемником Авакянца.В среду Трутнев сообщил, что с 11 мая в 12 регионах России (Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чечня, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ) заработают пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, и центральную структуру, которая будет координировать их работу, возглавит Авакянц.

https://ria.ru/20230406/avakyants-1863148879.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сергей авакянц, тихоокеанский флот вмф россии