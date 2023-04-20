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Михалков выступил против наказания уехавших из страны артистов - РИА Новости, 20.04.2023
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Культура
 
17:39 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/artisty-1866701541.html
Михалков выступил против наказания уехавших из страны артистов
Михалков выступил против наказания уехавших из страны артистов - РИА Новости, 20.04.2023
Михалков выступил против наказания уехавших из страны артистов
Президент ММКФ Никита Михалков призвал не наказывать уехавших из России артистов. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:39
2023-04-20T17:39
культура
новости культуры
россия
никита михалков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент ММКФ Никита Михалков призвал не наказывать уехавших из России артистов. "Может немногие понимают, что это трагедия. Это кажется, что тебя все ждут. Это жертвы иллюзии - очаровательных, фарфоровых улыбок… Я не за то, чтобы кого-то наказывать. Искреннее понимание, раскаяние, не связанное только с тем, чтобы опять начать безналогово выступать на корпоративах, это сегодня не прокатит", - сказал Михалков на брифинге, говоря об уехавших артистах. По его мнению, в сложные времена надо быть со своей страной. "Не тот русский, кто со страной, когда она богата, а когда она в несчастье, остаётся со страной… Переживает по-настоящему. Говорил-говорил, ругался-ругался, деньги кончились. Вернулся… Разбираться надо после войны, а во время - надо быть со страной", - сказал Михалков. По его словам, он очень благодарен санкциям. "Сегодняшний мир, в котором мы живем, показывает, как мы живем, кто есть кто и что есть что", - сказал президент ММКФ. По его мнению, кризисы и санкции связаны с непониманием ситуации теми, кто их создает. "Кризисы любые открывают возможности… Конечно, с точки зрения, идеологии по отношению к нам, что там рассказывают, …ничего хорошего в этом нет, но в принципе это идет от незнания и непонимания ситуации", - отметил Михалков. По его мнению, культурная сфера России многое приобрела в новых политических условиях. "Если говорить про приобретения - мы не остановились. Можно по-разному относиться к "Чебурашке", но это кино, которое можно смотреть. Вообще хорошее кино - это то, на которое люди ходят по несколько раз", - сказал он. Михалков также назвал уникальным опытом съемки на орбите фильма "Вызов".
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новости культуры, россия, никита михалков
Культура, Новости культуры, Россия, Никита Михалков
Михалков выступил против наказания уехавших из страны артистов

Михалков считает, что наказывать уехавших из России артистов не стоит

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков
Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент ММКФ Никита Михалков призвал не наказывать уехавших из России артистов.
"Может немногие понимают, что это трагедия. Это кажется, что тебя все ждут. Это жертвы иллюзии - очаровательных, фарфоровых улыбок… Я не за то, чтобы кого-то наказывать. Искреннее понимание, раскаяние, не связанное только с тем, чтобы опять начать безналогово выступать на корпоративах, это сегодня не прокатит", - сказал Михалков на брифинге, говоря об уехавших артистах.
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По его мнению, в сложные времена надо быть со своей страной. "Не тот русский, кто со страной, когда она богата, а когда она в несчастье, остаётся со страной… Переживает по-настоящему. Говорил-говорил, ругался-ругался, деньги кончились. Вернулся… Разбираться надо после войны, а во время - надо быть со страной", - сказал Михалков.
По его словам, он очень благодарен санкциям. "Сегодняшний мир, в котором мы живем, показывает, как мы живем, кто есть кто и что есть что", - сказал президент ММКФ.
По его мнению, кризисы и санкции связаны с непониманием ситуации теми, кто их создает. "Кризисы любые открывают возможности… Конечно, с точки зрения, идеологии по отношению к нам, что там рассказывают, …ничего хорошего в этом нет, но в принципе это идет от незнания и непонимания ситуации", - отметил Михалков.
По его мнению, культурная сфера России многое приобрела в новых политических условиях. "Если говорить про приобретения - мы не остановились. Можно по-разному относиться к "Чебурашке", но это кино, которое можно смотреть. Вообще хорошее кино - это то, на которое люди ходят по несколько раз", - сказал он. Михалков также назвал уникальным опытом съемки на орбите фильма "Вызов".
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