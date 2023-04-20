https://ria.ru/20230420/artisty-1866701541.html
Михалков выступил против наказания уехавших из страны артистов
Михалков выступил против наказания уехавших из страны артистов - РИА Новости, 20.04.2023
Михалков выступил против наказания уехавших из страны артистов
Президент ММКФ Никита Михалков призвал не наказывать уехавших из России артистов. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:39
2023-04-20T17:39
2023-04-20T17:39
культура
новости культуры
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никита михалков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент ММКФ Никита Михалков призвал не наказывать уехавших из России артистов. "Может немногие понимают, что это трагедия. Это кажется, что тебя все ждут. Это жертвы иллюзии - очаровательных, фарфоровых улыбок… Я не за то, чтобы кого-то наказывать. Искреннее понимание, раскаяние, не связанное только с тем, чтобы опять начать безналогово выступать на корпоративах, это сегодня не прокатит", - сказал Михалков на брифинге, говоря об уехавших артистах. По его мнению, в сложные времена надо быть со своей страной. "Не тот русский, кто со страной, когда она богата, а когда она в несчастье, остаётся со страной… Переживает по-настоящему. Говорил-говорил, ругался-ругался, деньги кончились. Вернулся… Разбираться надо после войны, а во время - надо быть со страной", - сказал Михалков. По его словам, он очень благодарен санкциям. "Сегодняшний мир, в котором мы живем, показывает, как мы живем, кто есть кто и что есть что", - сказал президент ММКФ. По его мнению, кризисы и санкции связаны с непониманием ситуации теми, кто их создает. "Кризисы любые открывают возможности… Конечно, с точки зрения, идеологии по отношению к нам, что там рассказывают, …ничего хорошего в этом нет, но в принципе это идет от незнания и непонимания ситуации", - отметил Михалков. По его мнению, культурная сфера России многое приобрела в новых политических условиях. "Если говорить про приобретения - мы не остановились. Можно по-разному относиться к "Чебурашке", но это кино, которое можно смотреть. Вообще хорошее кино - это то, на которое люди ходят по несколько раз", - сказал он. Михалков также назвал уникальным опытом съемки на орбите фильма "Вызов".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, россия, никита михалков
Культура, Новости культуры, Россия, Никита Михалков
Михалков выступил против наказания уехавших из страны артистов
Михалков считает, что наказывать уехавших из России артистов не стоит
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент ММКФ Никита Михалков призвал не наказывать уехавших из России артистов.
"Может немногие понимают, что это трагедия. Это кажется, что тебя все ждут. Это жертвы иллюзии - очаровательных, фарфоровых улыбок… Я не за то, чтобы кого-то наказывать. Искреннее понимание, раскаяние, не связанное только с тем, чтобы опять начать безналогово выступать на корпоративах, это сегодня не прокатит", - сказал Михалков на брифинге, говоря об уехавших артистах.
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По его мнению, в сложные времена надо быть со своей страной. "Не тот русский, кто со страной, когда она богата, а когда она в несчастье, остаётся со страной… Переживает по-настоящему. Говорил-говорил, ругался-ругался, деньги кончились. Вернулся… Разбираться надо после войны, а во время - надо быть со страной", - сказал Михалков.
По его словам, он очень благодарен санкциям. "Сегодняшний мир, в котором мы живем, показывает, как мы живем, кто есть кто и что есть что", - сказал президент ММКФ.
По его мнению, кризисы и санкции связаны с непониманием ситуации теми, кто их создает. "Кризисы любые открывают возможности… Конечно, с точки зрения, идеологии по отношению к нам, что там рассказывают, …ничего хорошего в этом нет, но в принципе это идет от незнания и непонимания ситуации", - отметил Михалков.
По его мнению, культурная сфера России многое приобрела в новых политических условиях. "Если говорить про приобретения - мы не остановились. Можно по-разному относиться к "Чебурашке", но это кино, которое можно смотреть. Вообще хорошее кино - это то, на которое люди ходят по несколько раз", - сказал он. Михалков также назвал уникальным опытом съемки на орбите фильма "Вызов".
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