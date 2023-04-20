https://ria.ru/20230420/artisty-1866701541.html

Михалков выступил против наказания уехавших из страны артистов

Михалков выступил против наказания уехавших из страны артистов - РИА Новости, 20.04.2023

Михалков выступил против наказания уехавших из страны артистов

Президент ММКФ Никита Михалков призвал не наказывать уехавших из России артистов. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:39

2023-04-20T17:39

2023-04-20T17:39

культура

новости культуры

россия

никита михалков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971829_0:0:2652:1493_1920x0_80_0_0_6746e15b148769fbb5d08022d529a9b4.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент ММКФ Никита Михалков призвал не наказывать уехавших из России артистов. "Может немногие понимают, что это трагедия. Это кажется, что тебя все ждут. Это жертвы иллюзии - очаровательных, фарфоровых улыбок… Я не за то, чтобы кого-то наказывать. Искреннее понимание, раскаяние, не связанное только с тем, чтобы опять начать безналогово выступать на корпоративах, это сегодня не прокатит", - сказал Михалков на брифинге, говоря об уехавших артистах. По его мнению, в сложные времена надо быть со своей страной. "Не тот русский, кто со страной, когда она богата, а когда она в несчастье, остаётся со страной… Переживает по-настоящему. Говорил-говорил, ругался-ругался, деньги кончились. Вернулся… Разбираться надо после войны, а во время - надо быть со страной", - сказал Михалков. По его словам, он очень благодарен санкциям. "Сегодняшний мир, в котором мы живем, показывает, как мы живем, кто есть кто и что есть что", - сказал президент ММКФ. По его мнению, кризисы и санкции связаны с непониманием ситуации теми, кто их создает. "Кризисы любые открывают возможности… Конечно, с точки зрения, идеологии по отношению к нам, что там рассказывают, …ничего хорошего в этом нет, но в принципе это идет от незнания и непонимания ситуации", - отметил Михалков. По его мнению, культурная сфера России многое приобрела в новых политических условиях. "Если говорить про приобретения - мы не остановились. Можно по-разному относиться к "Чебурашке", но это кино, которое можно смотреть. Вообще хорошее кино - это то, на которое люди ходят по несколько раз", - сказал он. Михалков также назвал уникальным опытом съемки на орбите фильма "Вызов".

https://ria.ru/20230418/yurist-1865898467.html

https://ria.ru/20230202/gazmanov-1849212500.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, никита михалков