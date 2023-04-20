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Артисты с антироссийской позицией не смогут вернуться, заявил Швыдкой - РИА Новости, 20.04.2023
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09:38 20.04.2023 (обновлено: 09:39 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/artisty-1866525410.html
Артисты с антироссийской позицией не смогут вернуться, заявил Швыдкой
Артисты с антироссийской позицией не смогут вернуться, заявил Швыдкой - РИА Новости, 20.04.2023
Артисты с антироссийской позицией не смогут вернуться, заявил Швыдкой
Артисты, уехавшие из России из-за СВО и занимающие жесткую антироссийскую позицию, не смогут вернуться обратно, в такие непростые времена художники должны... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:38
2023-04-20T09:39
россия
михаил швыдкой
культура
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Артисты, уехавшие из России из-за СВО и занимающие жесткую антироссийскую позицию, не смогут вернуться обратно, в такие непростые времена художники должны оставаться на родине, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Те, кто занимает сегодня жесткую антироссийскую позицию, я не думаю, что они смогут вернуться. С моей точки зрения, художники должны в такие периоды оставаться на родине", - сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что артисты уехали из России по разным причинам, среди них есть те, кто просто испугался, но многие выступили "с речами, которые нарушали целый ряд существующих в России законов". По мнению спецпредставителя президента РФ, артисты в такие сложные времена должны оставаться на родине. "Особенно, если мы говорим об актерах, которые всегда должны быть едины с публикой, а публика здесь, дома", - добавил Швыдкой.
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россия, михаил швыдкой, культура
Россия, Михаил Швыдкой, Культура
Артисты с антироссийской позицией не смогут вернуться, заявил Швыдкой

Швыдкой считает, что артисты с антироссийской позицией не смогут вернуться в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Артисты, уехавшие из России из-за СВО и занимающие жесткую антироссийскую позицию, не смогут вернуться обратно, в такие непростые времена художники должны оставаться на родине, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Те, кто занимает сегодня жесткую антироссийскую позицию, я не думаю, что они смогут вернуться. С моей точки зрения, художники должны в такие периоды оставаться на родине", - сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что артисты уехали из России по разным причинам, среди них есть те, кто просто испугался, но многие выступили "с речами, которые нарушали целый ряд существующих в России законов".
По мнению спецпредставителя президента РФ, артисты в такие сложные времена должны оставаться на родине. "Особенно, если мы говорим об актерах, которые всегда должны быть едины с публикой, а публика здесь, дома", - добавил Швыдкой.
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