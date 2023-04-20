https://ria.ru/20230420/artisty-1866525410.html

Артисты с антироссийской позицией не смогут вернуться, заявил Швыдкой

Артисты с антироссийской позицией не смогут вернуться, заявил Швыдкой - РИА Новости, 20.04.2023

Артисты с антироссийской позицией не смогут вернуться, заявил Швыдкой

Артисты, уехавшие из России из-за СВО и занимающие жесткую антироссийскую позицию, не смогут вернуться обратно, в такие непростые времена художники должны... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:38

2023-04-20T09:38

2023-04-20T09:39

россия

михаил швыдкой

культура

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Артисты, уехавшие из России из-за СВО и занимающие жесткую антироссийскую позицию, не смогут вернуться обратно, в такие непростые времена художники должны оставаться на родине, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Те, кто занимает сегодня жесткую антироссийскую позицию, я не думаю, что они смогут вернуться. С моей точки зрения, художники должны в такие периоды оставаться на родине", - сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что артисты уехали из России по разным причинам, среди них есть те, кто просто испугался, но многие выступили "с речами, которые нарушали целый ряд существующих в России законов". По мнению спецпредставителя президента РФ, артисты в такие сложные времена должны оставаться на родине. "Особенно, если мы говорим об актерах, которые всегда должны быть едины с публикой, а публика здесь, дома", - добавил Швыдкой.

https://ria.ru/20230418/artisty-1866056872.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, михаил швыдкой, культура