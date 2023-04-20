https://ria.ru/20230420/armiya-1866491652.html

Американской армии грозят сокращения из-за недобора новобранцев

Американской армии грозят сокращения из-за недобора новобранцев - РИА Новости, 20.04.2023

Американской армии грозят сокращения из-за недобора новобранцев

Американской армии грозят сокращения из-за риска недобора новобранцев, заявила министр армии США Кристин Вормут. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T00:37

2023-04-20T00:37

2023-04-20T00:37

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Американской армии грозят сокращения из-за риска недобора новобранцев, заявила министр армии США Кристин Вормут. Она отметила, что набрать достаточно добровольцев в нынешнем году уже станет вызовом. Армия США планирует набрать около 64 тысяч солдат в нынешнем году и около 65,5 тысячи в следующем, следует из опубликованных ранее бюджетных запросов. Штат армии в последние годы сокращался с 482 тысяч бойцов в 2021 году до 473 тысяч в 2023 году, ожидается, что в 2024 году в войсках будут служить 452 тысячи человек.

https://ria.ru/20230404/upadok-1862784353.html

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