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Американской армии грозят сокращения из-за недобора новобранцев
Американской армии грозят сокращения из-за недобора новобранцев - РИА Новости, 20.04.2023
Американской армии грозят сокращения из-за недобора новобранцев
Американской армии грозят сокращения из-за риска недобора новобранцев, заявила министр армии США Кристин Вормут. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T00:37
2023-04-20T00:37
2023-04-20T00:37
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Американской армии грозят сокращения из-за риска недобора новобранцев, заявила министр армии США Кристин Вормут. Она отметила, что набрать достаточно добровольцев в нынешнем году уже станет вызовом. Армия США планирует набрать около 64 тысяч солдат в нынешнем году и около 65,5 тысячи в следующем, следует из опубликованных ранее бюджетных запросов. Штат армии в последние годы сокращался с 482 тысяч бойцов в 2021 году до 473 тысяч в 2023 году, ожидается, что в 2024 году в войсках будут служить 452 тысячи человек.
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в мире, сша
Американской армии грозят сокращения из-за недобора новобранцев
Кристин Вормут: американской армии грозят сокращения из-за риска недобора новобранцев
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Американской армии грозят сокращения из-за риска недобора новобранцев, заявила министр армии США Кристин Вормут.
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"Если ситуация с набором новобранцев не изменится полностью, я обеспокоена, что нам придется прибегнуть к сокращениям в структуре сил", - сказала Вормут на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
Она отметила, что набрать достаточно добровольцев в нынешнем году уже станет вызовом.
Армия США планирует набрать около 64 тысяч солдат в нынешнем году и около 65,5 тысячи в следующем, следует из опубликованных ранее бюджетных запросов. Штат армии в последние годы сокращался с 482 тысяч бойцов в 2021 году до 473 тысяч в 2023 году, ожидается, что в 2024 году в войсках будут служить 452 тысячи человек.
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