https://ria.ru/20230420/arest-1866665466.html

Суд арестовал "печерского маньяка" за нападение на ребенка

Суд арестовал "печерского маньяка" за нападение на ребенка - РИА Новости, 20.04.2023

Суд арестовал "печерского маньяка" за нападение на ребенка

Ранее судимый педофил, задержанный в Нижнем Новгороде за сексуальное домогательство к ребенку, заключен под стражу, сообщает управление СК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:18

2023-04-20T16:18

2023-04-20T16:18

нижегородская область

нижний новгород

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. Ранее судимый педофил, задержанный в Нижнем Новгороде за сексуальное домогательство к ребенку, заключен под стражу, сообщает управление СК РФ по Нижегородской области. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о "Печерском маньяке" - мужчине, который был неоднократно судим за изнасилования детей в подъездах и лифтах в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры. Последний раз он был осужден в 2005 году на 18 лет колонии и недавно освободился. По версии следствия, днем 18 апреля подозреваемый проследовал за девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе, где "совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка". Мать девочки смогла спасти ее. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В ночь на 19 апреля 49-летний мужчина был задержан оперативными сотрудниками полиции и следователями СК. "Двадцатого апреля судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20230419/manyak-1866317050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

нижегородская область, нижний новгород, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)