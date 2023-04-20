https://ria.ru/20230420/arest-1866665466.html
Суд арестовал "печерского маньяка" за нападение на ребенка
Суд арестовал "печерского маньяка" за нападение на ребенка - РИА Новости, 20.04.2023
Суд арестовал "печерского маньяка" за нападение на ребенка
Ранее судимый педофил, задержанный в Нижнем Новгороде за сексуальное домогательство к ребенку, заключен под стражу, сообщает управление СК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:18
2023-04-20T16:18
2023-04-20T16:18
нижегородская область
нижний новгород
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. Ранее судимый педофил, задержанный в Нижнем Новгороде за сексуальное домогательство к ребенку, заключен под стражу, сообщает управление СК РФ по Нижегородской области. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о "Печерском маньяке" - мужчине, который был неоднократно судим за изнасилования детей в подъездах и лифтах в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры. Последний раз он был осужден в 2005 году на 18 лет колонии и недавно освободился. По версии следствия, днем 18 апреля подозреваемый проследовал за девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе, где "совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка". Мать девочки смогла спасти ее. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В ночь на 19 апреля 49-летний мужчина был задержан оперативными сотрудниками полиции и следователями СК. "Двадцатого апреля судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, нижний новгород, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал "печерского маньяка" за нападение на ребенка
"Печерского маньяка" из Нижнего Новгорода арестовали за новое домогательство к ребенку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости.
Ранее судимый педофил, задержанный в Нижнем Новгороде за сексуальное домогательство к ребенку, заключен под стражу, сообщает управление
СК РФ по Нижегородской области.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о "Печерском маньяке" - мужчине, который был неоднократно судим за изнасилования детей в подъездах и лифтах в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры. Последний раз он был осужден в 2005 году на 18 лет колонии и недавно освободился.
По версии следствия, днем 18 апреля подозреваемый проследовал за девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе, где "совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка". Мать девочки смогла спасти ее. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В ночь на 19 апреля 49-летний мужчина был задержан оперативными сотрудниками полиции и следователями СК.
"Двадцатого апреля судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В Нижнем Новгороде задержали "печерского маньяка"