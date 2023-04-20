https://ria.ru/20230420/arest-1866552964.html
Суд арестовал жителя Кузбасса, пришедшего в школу с ружьем
Суд арестовал жителя Кузбасса, пришедшего в школу с ружьем - РИА Новости, 20.04.2023
Суд арестовал жителя Кузбасса, пришедшего в школу с ружьем
Новокузнецкий районный суд Кемеровской области отправил в СИЗО на два месяца молодого человека, который пришел в школу с ружьем, сообщает объединенный... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:15
2023-04-20T11:15
2023-04-20T11:15
происшествия
кемеровская область
новокузнецкий район
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КЕМЕРОВО, 20 апр – РИА Новости. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области отправил в СИЗО на два месяца молодого человека, который пришел в школу с ружьем, сообщает объединенный пресс-центр судов региона в четверг. Как сообщалось, вооруженный ранее судимый житель Кузбасса пытался проникнуть в школу в селе Красулино Новокузнецкого района, его задержал участковый, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным пресс-центра судов, молодой человек "демонстративно наставлял пневматическое ружье на работников школы <...> для психологического воздействия и запугивания <...> детей". В результате учащиеся были эвакуированы. "Мера пресечения избрана на срок два месяца – до 18 июня 2023 года", – говорится в релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, новокузнецкий район
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецкий район
Суд арестовал жителя Кузбасса, пришедшего в школу с ружьем
В Кемеровской области суд арестовал мужчину, пришедшего в школу с ружьем