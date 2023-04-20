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Суд арестовал жителя Кузбасса, пришедшего в школу с ружьем - РИА Новости, 20.04.2023
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11:15 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/arest-1866552964.html
Суд арестовал жителя Кузбасса, пришедшего в школу с ружьем
Суд арестовал жителя Кузбасса, пришедшего в школу с ружьем - РИА Новости, 20.04.2023
Суд арестовал жителя Кузбасса, пришедшего в школу с ружьем
Новокузнецкий районный суд Кемеровской области отправил в СИЗО на два месяца молодого человека, который пришел в школу с ружьем, сообщает объединенный... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:15
2023-04-20T11:15
происшествия
кемеровская область
новокузнецкий район
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КЕМЕРОВО, 20 апр – РИА Новости. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области отправил в СИЗО на два месяца молодого человека, который пришел в школу с ружьем, сообщает объединенный пресс-центр судов региона в четверг. Как сообщалось, вооруженный ранее судимый житель Кузбасса пытался проникнуть в школу в селе Красулино Новокузнецкого района, его задержал участковый, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным пресс-центра судов, молодой человек "демонстративно наставлял пневматическое ружье на работников школы &lt;...&gt; для психологического воздействия и запугивания &lt;...&gt; детей". В результате учащиеся были эвакуированы. "Мера пресечения избрана на срок два месяца – до 18 июня 2023 года", – говорится в релизе.
https://ria.ru/20230417/podrostok-1865804706.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, новокузнецкий район
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецкий район
Суд арестовал жителя Кузбасса, пришедшего в школу с ружьем

В Кемеровской области суд арестовал мужчину, пришедшего в школу с ружьем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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КЕМЕРОВО, 20 апр – РИА Новости. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области отправил в СИЗО на два месяца молодого человека, который пришел в школу с ружьем, сообщает объединенный пресс-центр судов региона в четверг.
Как сообщалось, вооруженный ранее судимый житель Кузбасса пытался проникнуть в школу в селе Красулино Новокузнецкого района, его задержал участковый, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
По данным пресс-центра судов, молодой человек "демонстративно наставлял пневматическое ружье на работников школы <...> для психологического воздействия и запугивания <...> детей". В результате учащиеся были эвакуированы.
"Мера пресечения избрана на срок два месяца – до 18 июня 2023 года", – говорится в релизе.
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