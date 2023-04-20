https://ria.ru/20230420/arest-1866552964.html

Суд арестовал жителя Кузбасса, пришедшего в школу с ружьем

Суд арестовал жителя Кузбасса, пришедшего в школу с ружьем - РИА Новости, 20.04.2023

Суд арестовал жителя Кузбасса, пришедшего в школу с ружьем

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области отправил в СИЗО на два месяца молодого человека, который пришел в школу с ружьем, сообщает объединенный... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:15

2023-04-20T11:15

2023-04-20T11:15

происшествия

кемеровская область

новокузнецкий район

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КЕМЕРОВО, 20 апр – РИА Новости. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области отправил в СИЗО на два месяца молодого человека, который пришел в школу с ружьем, сообщает объединенный пресс-центр судов региона в четверг. Как сообщалось, вооруженный ранее судимый житель Кузбасса пытался проникнуть в школу в селе Красулино Новокузнецкого района, его задержал участковый, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным пресс-центра судов, молодой человек "демонстративно наставлял пневматическое ружье на работников школы <...> для психологического воздействия и запугивания <...> детей". В результате учащиеся были эвакуированы. "Мера пресечения избрана на срок два месяца – до 18 июня 2023 года", – говорится в релизе.

https://ria.ru/20230417/podrostok-1865804706.html

кемеровская область

новокузнецкий район

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, кемеровская область, новокузнецкий район