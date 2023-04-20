https://ria.ru/20230420/arest-1866525124.html

Суд арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову

Суд арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову - РИА Новости, 20.04.2023

Суд арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову

Басманный суд Москвы заключил в СИЗО бывшую замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:36

2023-04-20T09:36

2023-04-20T10:05

россия

москва

происшествия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил в СИЗО бывшую замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны до 16 июня", - сказали в суде.Там добавили, что ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В чем именно заключалось преступление и какой ущерб причинило, официальной информации пока нет.Защита настаивала на домашнем аресте.

https://ria.ru/20220924/naznachenie-1819207711.html

россия

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)