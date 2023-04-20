https://ria.ru/20230420/arest-1866525124.html
Суд арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову
Суд арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову - РИА Новости, 20.04.2023
Суд арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову
Басманный суд Москвы заключил в СИЗО бывшую замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:36
2023-04-20T09:36
2023-04-20T10:05
россия
москва
происшествия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил в СИЗО бывшую замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны до 16 июня", - сказали в суде.Там добавили, что ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В чем именно заключалось преступление и какой ущерб причинило, официальной информации пока нет.Защита настаивала на домашнем аресте.
https://ria.ru/20220924/naznachenie-1819207711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, происшествия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Россия, Москва, Происшествия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Суд арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову
Суд арестовал экс-замминистра культуры Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил в СИЗО бывшую замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны до 16 июня", - сказали в суде.
Там добавили, что ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В чем именно заключалось преступление и какой ущерб причинило, официальной информации пока нет.
Защита настаивала на домашнем аресте.
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