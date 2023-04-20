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В США арестовали гражданина Белоруссии по обвинению в обходе санкций

В США арестовали гражданина Белоруссии по обвинению в обходе санкций - РИА Новости, 20.04.2023

В США арестовали гражданина Белоруссии по обвинению в обходе санкций

США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу антироссийских санкций на 150 миллионов долларов, говорится в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T01:38

2023-04-20T01:38

2023-04-20T01:55

сша

белоруссия

в мире

сергей курченко

майами

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу антироссийских санкций на 150 миллионов долларов, говорится в заявлении американского минюста."Гражданин Белоруссии - 46-летний Сергей Карпушкин из Майами - был арестован и обвинен в федеральном преступлении в связи с участием в схеме по нарушению санкций США", - говорится в опубликованном сообщении ведомства.По данным минюста, Карпушкин участвовал в обходе американских ограничений в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который включен в антироссийские санкции минфина США, путем закупки сталеплавильных материалов на 150 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230418/sanktsii-1865967049.html

сша

белоруссия

майами

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сша, белоруссия, в мире, сергей курченко, майами