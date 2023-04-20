https://ria.ru/20230420/aperol-1866753254.html

В Москве производитель сиропов захотел отсудить итальянский бренд Aperol

В Москве производитель сиропов захотел отсудить итальянский бренд Aperol - РИА Новости, 20.04.2023

В Москве производитель сиропов захотел отсудить итальянский бренд Aperol

Московское ООО "Вкусная жизнь", производящее сиропы и топпинги под брендом Barline, просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T21:09

2023-04-20T21:09

2023-04-20T21:09

москва

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

боровск

италия

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Московское ООО "Вкусная жизнь", производящее сиропы и топпинги под брендом Barline, просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану в России серии товарных знаков Aperol, принадлежащих итальянскому производителю алкогольных напитков Campari Group. Как следует из опубликованного определения суда, истца бренды интересуют для единственной категории товаров – сиропы. При этом иск заявлен в отношении трех брендов, оформленных на нидерландскую Davide Campari Milano N.V., – словесных Aperol и Aperol Spritz и комбинированного, представляющего собой этикетку популярного ликера со словесным элементом Aperol. СИП принял иск к рассмотрению, привлек к делу Роспатент и назначил предварительные слушания на 19 июня. Компания Barline создана в 2002 году, имеет производственную площадку в Боровске Калужской области, сотрудничает с сетями "Твой дом", "Милти", "Кофе Джек" и другими, сообщает ее сайт. В международной базе зарегистрированных торговых марок говорится, что бренд Aperol итальянская группа оформила в 1987 году, его правовая охрана сейчас действует до 2027 года, бренд Aperol Spritz – в 2009 году (до 2029 года), комбинированный товарный знак в виде этикетки – в 2011 году (до 2031 года). Gruppo Campari основана в 1860 году, штаб-квартира находится в Милане. Компания владеет более чем 45 торговыми марками напитков, которые производятся и продаются в 190 странах. Самые известные бренды: биттер Campari, вермут Cinzano, аперитив Aperol, виски Glen Grant, Wild Turkey, игристое вино Mondoro, Cinzano.

https://ria.ru/20230416/henkel-1865616573.html

https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html

москва

россия

боровск

италия

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москва, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), боровск, италия