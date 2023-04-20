https://ria.ru/20230420/antonov-1866490180.html

Антонов раскритиковал подход США к принципу свободы слова

Антонов раскритиковал подход США к принципу свободы слова - РИА Новости, 20.04.2023

Антонов раскритиковал подход США к принципу свободы слова

США готовы соблюдать принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T00:15

2023-04-20T00:15

2023-04-20T00:16

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США готовы соблюдать принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "В очередной раз убеждаемся в том, что местные власти готовы на практике соблюдать декларируемые принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам", - сообщил посол в распространенном российской дипмиссией сообщении, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз ряду членов российской делегации, направляющейся в ООН, включая сопровождающих журналистов.

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в мире, сша, россия, анатолий антонов, оон