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Антонов раскритиковал подход США к принципу свободы слова - РИА Новости, 20.04.2023
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00:15 20.04.2023 (обновлено: 00:16 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/antonov-1866490180.html
Антонов раскритиковал подход США к принципу свободы слова
Антонов раскритиковал подход США к принципу свободы слова - РИА Новости, 20.04.2023
Антонов раскритиковал подход США к принципу свободы слова
США готовы соблюдать принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T00:15
2023-04-20T00:16
в мире
сша
россия
анатолий антонов
оон
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США готовы соблюдать принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "В очередной раз убеждаемся в том, что местные власти готовы на практике соблюдать декларируемые принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам", - сообщил посол в распространенном российской дипмиссией сообщении, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз ряду членов российской делегации, направляющейся в ООН, включая сопровождающих журналистов.
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в мире, сша, россия, анатолий антонов, оон
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов, ООН
Антонов раскритиковал подход США к принципу свободы слова

Посол Антонов: США готовы соблюдать свободу слова, если это не противоречит их интересам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США готовы соблюдать принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"В очередной раз убеждаемся в том, что местные власти готовы на практике соблюдать декларируемые принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам", - сообщил посол в распространенном российской дипмиссией сообщении, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз ряду членов российской делегации, направляющейся в ООН, включая сопровождающих журналистов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной
Вчера, 23:59
 
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