https://ria.ru/20230419/zoopark-1866256019.html

Новосибирский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для белых медвежат

Новосибирский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для белых медвежат - РИА Новости, 19.04.2023

Новосибирский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для белых медвежат

Новосибирский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для детенышей белых медведей Кая и Герды, ветеринары недавно установили, что оба медвежонка — самки. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:37

2023-04-19T10:37

2023-04-19T11:59

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НОВОСИБИРСК, 19 апр — РИА Новости. Новосибирский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для детенышей белых медведей Кая и Герды, ветеринары недавно установили, что оба медвежонка — самки."Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило объявляет конкурс на лучшие имена для детенышей Кая и Герды. Детеныши появились на свет 16 декабря 2022 года, а 16 апреля белым медвежатам исполнилось четыре месяца", — говорится в пресс-релизе парка.Недавно ветеринарные врачи провели клиническое обследование животных, чипировали их, а также определили пол. Оказались, что оба медвежонка — самки. "Наши малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят. Если еще пару месяцев назад они ходили, неловко переваливаясь с лапы на лапу, то сейчас уверенно бегают по всему вольеру. Они умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок", — отметили в зоопарке.Выбор имен будет проходить в два этапа. Первый пройдет с 19 апреля по 14 мая, будет отобрано десять самых популярных имен. Затем с 17 по 27 мая из десяти через голосование отберут два самых популярных. Итоги конкурса подведут в День защиты детей — 1 июня текущего года. Свои варианты имен новосибирцы могут присылать через социальные сети зоопарка. Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году, когда 11 декабря родилась маленькая Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас медведица Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а Ростик переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао.

https://ria.ru/20230417/zoopark-1865925381.html

https://ria.ru/20230414/medved-1865366239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новосибирский зоопарк, новосибирск, новосибирская область, общество