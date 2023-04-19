https://ria.ru/20230419/zoopark-1866256019.html
Новосибирский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для белых медвежат
Новосибирский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для белых медвежат - РИА Новости, 19.04.2023
Новосибирский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для белых медвежат
Новосибирский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для детенышей белых медведей Кая и Герды, ветеринары недавно установили, что оба медвежонка — самки. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:37
2023-04-19T10:37
2023-04-19T11:59
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НОВОСИБИРСК, 19 апр — РИА Новости. Новосибирский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для детенышей белых медведей Кая и Герды, ветеринары недавно установили, что оба медвежонка — самки."Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило объявляет конкурс на лучшие имена для детенышей Кая и Герды. Детеныши появились на свет 16 декабря 2022 года, а 16 апреля белым медвежатам исполнилось четыре месяца", — говорится в пресс-релизе парка.Недавно ветеринарные врачи провели клиническое обследование животных, чипировали их, а также определили пол. Оказались, что оба медвежонка — самки. "Наши малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят. Если еще пару месяцев назад они ходили, неловко переваливаясь с лапы на лапу, то сейчас уверенно бегают по всему вольеру. Они умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок", — отметили в зоопарке.Выбор имен будет проходить в два этапа. Первый пройдет с 19 апреля по 14 мая, будет отобрано десять самых популярных имен. Затем с 17 по 27 мая из десяти через голосование отберут два самых популярных. Итоги конкурса подведут в День защиты детей — 1 июня текущего года. Свои варианты имен новосибирцы могут присылать через социальные сети зоопарка. Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году, когда 11 декабря родилась маленькая Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас медведица Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а Ростик переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао.
https://ria.ru/20230417/zoopark-1865925381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирский зоопарк, новосибирск, новосибирская область, общество
Хорошие новости, Новосибирский зоопарк, Новосибирск, Новосибирская область, Общество
Новосибирский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для белых медвежат
Новосибирский зоопарк объявил конкурс на имена для детенышей белых медведей Кая и Герды
НОВОСИБИРСК, 19 апр — РИА Новости. Новосибирский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для детенышей белых медведей Кая и Герды, ветеринары недавно установили, что оба медвежонка — самки.
"Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило объявляет конкурс на лучшие имена для детенышей Кая и Герды. Детеныши появились на свет 16 декабря 2022 года, а 16 апреля белым медвежатам исполнилось четыре месяца", — говорится в пресс-релизе парка.
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Недавно ветеринарные врачи провели клиническое обследование животных, чипировали их, а также определили пол. Оказались, что оба медвежонка — самки.
"Наши малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят. Если еще пару месяцев назад они ходили, неловко переваливаясь с лапы на лапу, то сейчас уверенно бегают по всему вольеру. Они умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок", — отметили в зоопарке.
Выбор имен будет проходить в два этапа. Первый пройдет с 19 апреля по 14 мая, будет отобрано десять самых популярных имен. Затем с 17 по 27 мая из десяти через голосование отберут два самых популярных. Итоги конкурса подведут в День защиты детей — 1 июня текущего года. Свои варианты имен новосибирцы могут присылать через социальные сети зоопарка.
Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году, когда 11 декабря родилась маленькая Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас медведица Шилка живет в Японии
, в зоопарке города Осака
, а Ростик переехал в Китай
, в зоологический центр города Циндао
.
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